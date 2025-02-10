تسجيل طلبة الحلقة الثانية المواطنين للعام الدراسي المقبل حتى 7 مارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل في المسار المتقدم بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026، لطلبة الحلقة الثانية المواطنين، في الصفوف من الخامس إلى الثامن، بدءاً من اليوم وحتى السابع من مارس المقبل.

وأفادت الوزارة بأن التسجيل متاح إلكترونياً عبر www.moe.gov.ae، ويستهدف الطلبة من مواطني دولة الإمارات، وأبناء المواطنات (حَمَلة خلاصة القيد)، موضحة أن القبول الأكاديمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدلات الطالب في ثلاث مواد دراسية تضم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

وشددت على أن طلبة الصف الخامس الراغبين في التسجيل في المسار المتقدم، مطالبون بالحصول على معدل 90% في اللغة الإنجليزية، مقابل 80% لطلبة الصفوف السادس والسابع والثامن في المادة نفسها، وعليهم تحقيق معدل 90% في الرياضيات، مقابل 80% لطلبة بقية الصفوف في المادة ذاتها، وعلى جميع طلبة صفوف الحلقة الثانية تحقيق معدل لا يقل عن 80% في العلوم.

ووضعت الوزارة ثلاثة اشتراطات لطلبة الحلقة الثانية المتقدمين إلى المسار المتقدم، إذ ينبغي عليهم استيفاء المعيار الأكاديمي المحدد، وأن يكون الطالب ضمن النطاق السكني للمدرسة، وفي حالة أصحاب الهمم، يتم التأكد من قابلية الدمج وفق التقرير الطبي.

وقالت الوزارة إنه ينبغي حصول المدارس على الموافقة المبدئية من ولي الأمر بعد استيفاء الشروط، حيث سيتم التدقيق على الطلب وإرسال إشعار بالموافقة، وفي حال عدم استيفاء المعايير، سيتم إشعار أولياء الأمور برفض الطلب، وفي حال نقص المستندات أو عدم تطابق النطاق السكني يتم إرجاع الطلب.

وأكدت الوزارة في تعميم للمدارس الحكومية، اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، أن الاعتماد النهائي يأتي بعد تحقيق الطالب درجة النجاح المعتمدة، حيث يخضع الطلبة لاختبارات في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، ويشترط فيها الاجتياز بالمعدلات المحددة.

. القبول الأكاديمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدلات الطالب في 3 مواد: «الإنجليزية» والرياضيات والعلوم.