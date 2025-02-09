سؤال وجواب

تساءل طلبة: هل الحصول على قبول في إحدى الجامعات الـ100 الأولى على العالم يتيح الحصول على منحة ضمن تخصصات النخبة ببرنامج بعثات أبوظبي؟

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أنه يتم إضافة اسم الطالب إلى قائمة المرشحين للبرنامج في حال كان لديه قبول في إحدى أفضل 20 جامعة بالعالم، وهذا يعني اجتيازه شروط ومعايير القبول، مشيرة إلى أن شروط البرنامج تتطلب أن يكون المتقدم إماراتياً، وعمره بين 17 و24 عاماً، والحصول على معدل 85% بالصف الـ11، و90% بالصف الـ12، ودرجة 6.0 في «آيلتس»، أو 60 في «توفل»، والحصول على قبول غير مشروط من إحدى أفضل 150 جامعة بالعالم.