الدراسة عن بعد في مدارس دبي اليوم لقرب موقعها من طواف الإمارات



أعلنت إدارات المدارس الحكومية وعدد من إدارات المدارس الخاصة عن تطبيق نظام الدراسة عن بعد، اليوم، 6 فبراير 2025 لقرب موقعها من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية في دبي.

وعممت المدارس على أولياء الأمور أمس بتحويل الدراسة، إلى نظام التعليم عن بُعد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رسائل نصية.

وتعتمد تلك المدارس على التيمز وبوابة التعلم الذكي LMS، التي تدير نظام التعلم الافتراضي، لتقديم الدروس والموارد التعليمية للطلاب في مختلف حلقات التعليم عن بُعد.

وأهابت المدارس بأولياء الأمور والطلاب الانتباه إلى الإعلانات والتحديثات التي ترسل عبر القنوات الرسمية للمدارس لمتابعة المستجدات الخاصة بالعملية التعليمية.