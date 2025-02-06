احتساب غياب طلبة المدارس الحكومية بـ «نظام الحصص»

استحدثت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، نظاماً جديداً لاحتساب غياب الطلاب، إذ وجهت المدارس الحكومية إلى اعتماد احتساب الغياب بنظام الحصص الدراسية بدلاً من الغياب اليومي التقليدي، الذي كان يُجرى مرة واحدة في السابق، لضمان الدقة في متابعة الحضور الطلابي، وتعزيز الانضباط الأكاديمي، ورفع مستوى الالتزام والمواظبة لدى المتعلمين أثناء اليوم الدراسي.

وبحسب تفاصيل النظام الجديد لاحتساب الغياب، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، وتطبقه المدارس الحكومية منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، يتم تسجيل الغياب بناء على الحصص الدراسية في اليوم الواحد، أي يتم رصد الغياب «ثماني مرات» في اليوم الدراسي، حيث يتم تسجيل الطالب بـ«غياب يوم دراسي كامل» في نظام «المنهل»، في حال تغيبه عن ثماني حصص كاملة، أو حال تأخره، أو استئذانه خلال اليوم الدراسي لثلاث حصص فأكثر، ووفقاً للنظام الجديد، في حال تغيّب الطالب عن حصة واحدة فقط خلال اليوم الدراسي، فسيظهر ذلك في نظام «المنهل»، كغياب عن الحصة المحددة فقط، وليس عن اليوم بأكمله.

وأفادت بأن التغيّب المتكرر من دون عذر رسمي سيؤدي إلى تسجيل مخالفة من الدرجة الثانية، ما يترتب عليه خصم ما يعادل ثماني درجات من درجة السلوك.

وأوضحت بأن النظام الجديد يركز على تعزيز الالتزام المدرسي، والحد من الغيابات غير المبررة، وضمان استفادة الطلبة من الحصص الدراسية بشكل كامل، ما يسهم في تحقيق التميّز الأكاديمي.

من جانبها، وجهت مدارس حكومية تعميماً إلى أولياء أمور الطلبة، يفيد بضرورة تعبئة نموذج الغياب في حال غياب الطالب عن اليوم الدراسي، أو عدم قدرته على الحضور لأي سبب، وفي حال كان الغياب بسبب مرضي، يجب إرفاق صورة من العذر الطبي أو موعد طبي، أو توضيح الأسباب الأخرى التي استدعت الغياب، مثل حالات الوفاة أو السفر.

وشددت الإدارات على ضرورة إرسال الأعذار المذكورة قبل نهاية كل يوم دراسي، وذلك لتجنب احتساب غياب الطالب من دون عذر، ما قد يؤثر في درجة السلوك.

ووفرت المدارس عدداً من القنوات لتمكين أولياء الأمور من التواصل، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن السياسة الجديدة لاحتساب غياب الطلبة.