"التعليم العالي" تمنح الترخيص المؤسسي لـ16 جامعة في دبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح الترخيص المؤسسي لـ 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. ويشمل ذلك مؤسسات تعمل في المناطق الحرة التابعة لإمارة دبي ولديها تصريح تعليمي لممارسة أنشطتها كفرع لمؤسسة تعليم عالٍ خارجية.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي،

وأفاد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بأن قرارات منح الترخيص المؤسسي تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى توحيد إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي بين الوزارة وبين الجهات التعليمية المحلية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويضمن اختصار الوقت والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

وقال السعدي: "تأتي هذه القرارات ثمرة لاتفاقية التعاون الاستراتيجية التي تم إبرامها مؤخراً بين الوزارة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لتعزيز التنسيق المشترك في مجال ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، وبناء بيئة تعليمية جاذبة وعالية الجودة، وقادرة على استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية الدولية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية في قطاع التعليم العالي. ونحن عازمون على مواصلة العمل مع شركائنا في الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة للارتقاء بكفاءة القطاع وتعزيز جودة مخرجاته وضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل والمستهدفات التنموية الوطنية."

من جهته، قال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "يشكل منح الترخيص المؤسسي لحوالي 16 فرعاً لجامعات دولية في المناطق الحرة بدبي، خطوةً مهمة في إطار اتفاقية التعاون مع شركائنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تعزيز بيئة ممارسة الأعمال وفق أعلى معايير السرعة والكفاءة، بما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 في دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتعليم عالمي المستوى لجميع المراحل، وجذب المزيد من الطلبة الدوليين والتربويين، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة بما يضمن توفير فرص التعلّم مدى الحياة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز الأكاديمي ".

وتمكِّن قرارات الترخيص الوزاري طلبة هذه المؤسسات من الحصول على تصديق الوزارة على الشهادات وكشوف الدرجات وأية مستندات تخص الطلبة، وتؤكد اعتراف الوزارة بالشهادة الصادرة عن هذه المؤسسات التعليمية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أبرمت اتفاقية تعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بهدف تسهيل عمليات ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز جودة التعليم وضمان مطابقة المؤسسات التعليمية المحلية للمعايير الدولية، مما يسهم في استقطاب المزيد من المؤسسات المرموقة ورفع كفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة.

يشار إلى أن عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصل إلى 93 مؤسسة تعليمية، تشمل الجامعات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجامعات الخاصة، وفروع الجامعات العالمية المرموقة، فيما وصل عدد المؤسسات التعليمية التي حصلت على الترخيص المؤسسي في دبي إلى 36 مؤسسة تعليم عالٍ، تشمل مؤسسات تعمل في المناطق الحرة التابعة لإمارة دبي ولديها تصريح تعليمي لممارسة أنشطتها كفرع لمؤسسة تعليم عالٍ خارجية.

كما أن الوزارة تعمد إلى مراجعة ودراسة أي طلبات جديدة لتأسيس مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، سواءً فرع لمؤسسة خارجية أو خاصة. وفي حال استيفاء كافة المستندات والمتطلبات، يمكن إصدار الترخيص المؤسسي للجامعات خلال أسبوع واحد.

- قرارات الترخيص

وشملت قرارات الترخيص كلاً من: جامعة كيرتن الأسترالية، ومعهد إسمود للأزياء من فرنسا، وجامعة ميدلسكس دبي البريطانية، وجامعة مردوك دبي من أستراليا، وجامعة برادفورد البريطانية، ومعهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بلاني) دبي من الهند، وجامعة ديمونتفورت البريطانية، وكلية هولت للأعمال الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة لويس دبي من إيطاليا، ومانيبال أكاديمي أوف هاير إيديوكيشن من الهند، وكلية اس اي ايه الجامعية من أستراليا، والجامعة الأوروبية من ألمانيا، وكلية سكيما لإدارة الأعمال من فرنسا وجامعة جورجتاون من الولايات المتحدة الأمريكية، الكلية العليا للتجارة من فرنسا، و جامعة مانشستر البريطانية.