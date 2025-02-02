طالبة تبتكر نموذجاً ذكياً لتحسين دقة تشخيص «تسمم الدم»

نجحت طالبة دكتوراه في جامعة خليفة في ابتكار نموذج ذكي يسهم في تحسين مستوى الدقة في التشخيص واتخاذ القرارات الطبية عبر الاستفادة من ملاحظات الأطباء للتنبؤ، وتبسيط عملية اتخاذ القرار في مسارات علاج تسمم الدم.

وفازت طالبة الدكتوراه في علم الإدارة والهندسة من جامعة خليفة، فريدة رحمداني، بجائزة أفضل ورقة بحثية عن نهجها المبتكر في التصدي لتحدٍ بالغ الأهمية في قطاع الرعاية الصحية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الـ51 للحواسيب والهندسة الصناعية الذي استضافته جامعة نيو ساوث ويلز بمدينة سيدني الأسترالية.

وأكدت رحمداني أن مشروعها البحثي يهدف إلى الارتقاء بمستويات التعامل مع تسمم الدم إلى أقصى حدٍ ممكن. وأضافت: «يهدف هذا النموذج بدوره إلى تحسين مستويات الدقة في التشخيص وتنظيم عملية صنع القرار بدمجها مع ملاحظات الأطباء، بما يضمن سهولة فهم المنظومة القائمة على التكامل بين البشر والأنظمة الذكية واندماجها مع المسار الحالي للعملية، إضافة إلى استعراض إمكان تصميم التكنولوجيا حسب الطلب لتحسين النتائج المقترنة بالبشر في البيئات التي تنطوي على قدر مرتفع من المجازفة».

وأشارت إلى أن مشروعها يعكس أهمية التصدي للمشكلات الفعلية.