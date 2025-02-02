سؤال وجواب

تتساءل أمهات طلبة متفرغات لرعاية أسرهن عن شروط الالتحاق ببرنامج «كن معلماً» للعمل بمجال التدريس.

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن الالتحاق بالبرنامج يستلزم أن يكون المتقدم مواطناً أو مقيماً وحاصلاً على البكالوريوس «في أي مجال من جامعة معتمدة»، وألا يقل عمره عن 25 عاماً.

وقالت إنها تبحث عمن يمتلكون مهارات تواصل فعالة، ولديهم شغف بنقل المعرفة للآخرين، حيث سترعى برنامجاً مدته عام واحد للمجموعة الأولى من المرشحين المختارين، وسيتم توظيف من يجتاز متطلبات الدبلوم والتدريب في مدارس الشراكات بأبوظبي.