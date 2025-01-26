جامعة أبوظبي تسجل براءة اختراع في تكنولوجيا بناء شبكات محلية آمنة

حصل نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي، الدكتور منتصر قسايمة، على براءة اختراع من الولايات المتحدة للمرة الـ16، لتحقيقه سبقاً رائداً في مجال تكنولوجيا النقل الآني الكمي، حيث تقدم براءة الاختراع لابتكار خاص ببناء شبكات محلية آمنة وغير قابلة للاختراق، مع إمكانية التكامل السلس مع البنية التحتية العالمية والتقنيات الحديثة مثل الـ«بلوك تشين».

وتعتمد براءة الاختراع التي تحمل عنوان «شبكة النقل الآني الكمي باستخدام نظام من الموجهات الموجية الجرافينية ذات التمكين الكهربائي» على استخدام المواد المصنوعة من الجرافين ومبادئ النقل الكمي لتوفير وسيلة فعالة لنقل إشارات الميكروويف بكفاءة عبر الألياف الضوئية، ما يقلل فقدان الطاقة ويزيد من قابلية التوسع، كما أن إطارها المتطور يقدم حلاً مبتكراً للتحديات المتعلقة بالأمن السيبراني في عالم اليوم المترابط. وقال الدكتور منتصر قسايمة: «يحمل الابتكار إمكانات تطويرية عبر قطاعات عدة، بما في ذلك: التمويل، الرعاية الصحية، الدفاع والحكومة، شبكات إنترنت الأشياء العالمية، ويعزز رسم ملامح اتصال آمن على مستوى العالم من خلال ضمان أمن المعاملات المالية وحماية البيانات الطبية الحساسة، وحماية اتصالات الحكومة للعمليات الحرجة وتعزيز شبكات إنترنت الأشياء».