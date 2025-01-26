«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تبدأ برنامج التدريب البحثي للجامعيين

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة في العالم مكرّسة لبحوث الذكاء الاصطناعي، عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج التدريب البحثي للطلاب الجامعيين. وتختار الجامعة من بين طلاب السنتين الثالثة والرابعة من برامج البكالوريوس في التخصصات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من جميع أنحاء العالم. ويتنافس الطلاب للالتحاق بالبرنامج الممول كلياً والذي سيمتد شهراً واحداً في أبوظبي، حيث يكتسبون خبرة عملية في بحوث الذكاء الاصطناعي ويعملون مع مجموعة من الباحثين والأساتذة الرائدين على مستوى العالم في مجالات متنوعة كالرؤية الحاسوبية، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، وذلك في حرم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي خلال صيف 2025. وسيعمل الطلاب الذين يقع عليهم الاختيار على أكثر من 10 مشاريع بحثية صُممت لهذا البرنامج. وستستقبل الجامعة طلبات للالتحاق حتى 28 فبراير ويمكن تقديم الطلبات عبر الرابط: «https://mbzuai.ac.ae/ugrip/».