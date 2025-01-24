«محمد بن راشد للمعرفة»: التعليم الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة، والأداة المثلى لفتح آفاق الإبداع والابتكار.

وجدد بن حويرب، في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، الذي يوافق 24 يناير من كل عام، التزام المؤسسة بدعم الجهود العالمية الهادفة إلى توفير تعليم عالي الجودة للجميع وتعزيز المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، بما يؤكد الدور الريادي لدبي ودولة الإمارات في تحفيز التقدم المعرفي والتعليم على مستوى العالم.

وأوضح أن المؤسسة تضع على عاتقها مهمة تطوير مهارات الأجيال الشابة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة تنمية بلدانهم، من خلال توفير فرص متكافئة للحصول على المعرفة وتحسين جودة التعليم، وأشار إلى الإقبال الكبير الذي حققته مبادرة «مهارات المستقبل للجميع»، والذي أثمر إطلاق المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع «أكاديمية مهارات المستقبل»، بالتعاون مع المنصة التعليمية العالمية «كورسيرا»، بهدف توفير الفرص التعليمية والتدريبية المجانية لـ10 ملايين متعلم بحلول عام 2030.

ونوه بتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ودعمها الدائم لمبادرات المؤسسة لرفع كفاءة التعليم وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، بما يشمل مشروع أكاديمية مهارات المستقبل، والفعاليات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع، والتي كان آخرها «مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة»، إذ أسهم دعم سموها لجميع المبادرات في تمكين الشباب ضمن رؤية دبي، لتعزيز قطاع التعليم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في دبي والإمارات.