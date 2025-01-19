المنح الرياضية استثمار مستدام لاكتشاف ورعاية أبطال الغد الإماراتيين

تلعب برامج المنح والبعثات الرياضية دوراً حيوياً في اكتشاف المواهب وتحضير أبطال الغد الإماراتيين للتألق الرياضي عالمياً، كما تمثل هذه البرامج خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير الكفاءات الشابة الإماراتية في مختلف المجالات، حيث تقدم نموذجاً جديداً مصمماً لإعداد المواهب المحلية للتفوق في الميادين الأكاديمية والرياضية، عبر توفير تجربة متكاملة لتعزيز مواهبهم وتطورهم الأكاديمي والشخصي، ما يعزز ازدهار منظومة الرياضة، ويشجع المزيد من الطلبة على الاهتمام بموهبتهم وتنميتها.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عزم العديد من الجامعات على توفير منح دراسية للرياضيين بهدف تحفيزهم على متابعة تطور مواهبهم الرياضية، خلال مواصلة تحصيلهم الدراسي الجامعي، والتركيز على أهمية دور كشافي المواهب واستقطاب المواهب الرياضية من المرحلة المدرسية ليتم ترشيحهم للاستفادة من هذه المنح.

وأكدت الوزارة أهمية تطوير الرياضة الجامعية عبر توفير مرونة للطلبة الأكاديميين، وتنظيم حملات توعوية وتسويقية لتعزيز أهمية الرياضة الجامعية، وتقديم حوافز للمشاركة تشمل منحاً دراسية واعتبار البطولات جزءاً من التقييم الجامعي والإعفاء من الرسوم الدراسية، مشيرة إلى أن توفير منح رياضية للالتحاق ببعثات دراسية خارج الدولة للشباب ذوي الطموح والمستوى العالي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام الطلاب الموهوبين لممارسة الرياضة على مستوى احترافي بالتوازي مع المسار الأكاديمي.

وأطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، برنامج البعثات الرياضية الأول من نوعه للطلبة الإماراتيين بالصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، الذي يتيح لهم الالتحاق بنخبة البرامج والأكاديميات الرياضية في العالم، انطلاقاً من أهمية التعليم الرياضي في إعداد الكفاءات المحلية المؤهلة للتميز أكاديمياً ورياضياً.

ويوفر البرنامج الأول من نوعه في الإمارات للطلبة فرصة الانضمام إلى أكاديميات رياضية عالمية قبل التحاقهم بالمرحلة الجامعية والحصول على منح جامعية بالمجالات الرياضية أو الأكاديمية المرتبطة بالرياضة، للإسهام في دفع عجلة تطوير المنظومة الرياضية في إمارة أبوظبي.

وأطلقت الجامعة الأميركية في الشارقة صندوق منحة راشد بن حميد الرياضية، وهي أول منحة رياضية في تاريخ الجامعة تعكس التزامها الراسخ بدعم التميز الأكاديمي والرياضي لطلبتها، وتهدف المنحة إلى إنشاء صندوق بقيمة خمسة ملايين درهم يدعم الطلبة من ذوي المهارات الرياضية المتميزة والتفوق الأكاديمي، وتذليل أي تحديات مالية أمامهم.

وتتيح جامعة أبوظبي لطلبة البكالوريوس التقدم بطلب للحصول على منحة رياضية بعد انتهاء فصل دراسي واحد في جامعة أبوظبي إذا كانوا جزءاً من فريق رياضي في جامعة أبوظبي، مع ضرورة تقديم توصية من المدرب، ويجب أن يكون معدل الطالب 2.75 أو أعلى، مع تطبيق الشروط والأحكام.

وتنفذ مدارس «الإمارات الوطنية» برنامج المنح الدراسية للمتفوقين أكاديمياً والموهوبين من الطلبة والطالبات، ويستهدف الطلبة والطالبات من الصف السادس إلى الثاني عشر في مجمّعات مدارس الإمارات الوطنية الذين حققوا إنجازات أكاديمية استثنائية ويمتلكون مواهب ومهارات متميزة، إذ صُمّم لتشجيع الطلبة على مواصلة تعليمهم العالي، ويشمل البرنامج فئتين: «فئة الجدارة الأكاديمية» و«فئة المواهب والمهارات المتميزة» للطلبة ذوي المواهب والمهارات الفريدة في العلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة وألعاب القوى.

أكاديمية «آي إم جي»

أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأن الدفعة الأولى من برنامج البعثات الرياضية المموّل بالكامل من جانبها ضمت ستة رياضيين من الطلبة الإماراتيين، التحقوا بأكاديمية «آي إم جي» بولاية فلوريدا الأميركية، حيث سيقيم الطلبة في حرم الأكاديمية طوال مدة البرنامج لضمان حصولهم على تجربة تدريب احترافية متكاملة، والاستفادة من خبرات مجموعة من أبرز المدربين والمناهج التعليمية الشاملة التي تسهم في تطويرهم على الصعيد الشخصي والأكاديمي والرياضي، وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مشيرة إلى أن الطلبة سيمضون ما بين عامين وثلاثة أعوام قبل اختيار المسار الرياضي أو الأكاديمي في تعليمهم العالي.