تقرير: التعليم في الإمارات ضمن الأنظمة العابرة للحدود

كشفت نتائج تقرير استدامة التعليم 2024 عن أن التعليم في الإمارات يُصنّف ضمن الأنظمة التعليمية العابرة للحدود، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتعزيز جودة التعليم العالي وتنمية الكفاءات البشرية.

وقال التقرير، الذي أعدّه المجلس الثقافي البريطاني في دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «تبرز ديناميكية التعليم عبر الحدود من خلال شراكات استراتيجية متنوعة بين مؤسسات تعليمية محلية ودولية، والتزام الدولة بتحقيق استدامة التعليم وتوسيع فرصه».

وبحسب قراءة تحليلية لـ«الإمارات اليوم» وفقاً لنتائج التقرير، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، تعزيز التعليم العالي، ودعم البحث العلمي، وتطوير الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة، إذ شهدت السنوات الأخيرة توقيع مذكرات تفاهم مع المملكة المتحدة في مجالات حيوية، مثل: الهيدروجين، والفضاء، والتصنيع المستدام، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز التنافسية العالمية.

وقال التقرير: «سجلت الإمارات زيادة مستدامة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العابر للحدود، حيث بلغت نسبة التسجيل في مراكز الفروع الدولية 50.9%، كما تشكل خيارات التعليم المشترك والدراسة عبر الإنترنت نسبة كبيرة من الإجمالي، ما يؤكد تنوع الأساليب التعليمية وتلبية احتياجات مختلف الفئات».

وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي المرخصة في دبي سجَّلت زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها بنسبة 12% العام الأكاديمي 2024-2025، فضلاً عن افتتاح خمس مؤسسات تعليم عالٍ دولية جديدة العام الأكاديمي الحالي.

وأفادت نتائج التقرير بأن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة في دبي يصل إلى 38 جامعة، من بينها 34 مؤسسة حاصلة على الاعتماد الدولي، وتجتذب جميعها 34 ألفاً و893 طالباً وطالبة يلتحقون بأكثر من 650 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات.

ووفق التقرير، يلتحق نحو 63% من الطلبة الدارسين بمؤسسات التعليم العالي في دبي بدرجة البكالوريوس، و28% بدرجة الماجستير، و2% بدرجة الدكتوراه، إذ استند التقرير إلى نماذج رائدة في التعليم العابر للحدود في الإمارات مثل جامعة برمنغهام دبي التي تُصنّف كواحدة من أفضل 100 جامعة عالمياً، حيث تقدم برامج دراسية متميّزة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.

وبيّنت نتائج التقرير أن جامعة ميدلسكس دبي تُعدّ من النماذج الرائدة في هذه النوعية من التعليم، إذ تتميّز بتقديم برامج تخصصية فريدة، مثل بكالوريوس القانون البريطاني، مع استراتيجيات مستدامة ترتكز على التوافق مع احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد المتنوع في دبي. وأوضحت رئيسة قسم دراسات التعليم العالي والتنقل الطلابي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الثقافي البريطاني نسمة مصطفى أنه تم تطوير مؤشرات استدامة التعليم الوطني العابر للحدود، وفقاً لـ«نطاق الاستدامة التعليمية» التي صُممت لمساعدة جامعات المملكة المتحدة ونظيراتها الدولية في خلق شراكات قوية وطويلة الأمد.

وأكدت أن التعليم العابر للحدود يسهم بشكل مباشر في تحسين فرص التوظيف، وجذب الطلاب الدوليين، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة من خلال الالتزام بمعايير أكاديمية عالية وتطوير برامج مبتكرة، إذ تقدم الإمارات نموذجاً يُحتذى في تحويل التعليم إلى رافعة لتحقيق التنمية الشاملة.

. %12 زيادة في معدل التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في دبي 2024-2025.