«التربية»: لا قرارات تمنع مدارس خاصة تطبّق «الوزاري» من قبول الطلبة بالفصل الثاني

نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله في الميدان التربوي حول عدم تسجيل طلبة جدد في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، موضحة أنه لا صحة لما يتم تداوله، وليس هناك أي قرارات صدرت في هذا الشأن، مؤكدة حرصها على تذليل التحديات والمعوقات كافة، لتمكين الطلبة من الاستمرار في التعليم، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»: «لم تُصدر تعميمات أو قرارات من شأنها عدم قبول الطلبة في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في الفصل الدراسي الثاني»، وأفاد الفريق المعني في الوزارة بأنه تم فتح باب التسجيل للمدارس الخاصة لمدة أسبوعين من انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وبالتحديد للطلبة الذين استكملوا جميع المتطلبات في خطوة جادة لتمكينهم من الحصول على حقهم في التعليم، وفي إطار حرص الوزارة على توفير التعليم للجميع من دون استثناء، ومهما كانت الظروف. وأهابت الوزارة بمجتمع أولياء الأمور والطلبة وجميع الفئات في الميدان التربوي، بعدم الانسياق وراء الشائعات، وتحري الدقة قبل تداول الأقاويل، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

جاء ذلك رداً عمّا تم تداوله في الميدان التربوي، أخيراً، حول رفض بعض المدارس الخاصة قبول طلاب جدد من الصف الأول إلى الصف الثامن في الفصل الدراسي الثاني، وفي حال التسجيل يتحمل ولي الأمر المسؤولية، ويتعهد بقبول النتائج في حال رسوب أبنائه الذين لم يدرسوا الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025.