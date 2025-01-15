4 اشتراطات لاعتماد البرامج الأكاديمية في «التعليم العالي»

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة اشتراطات لاعتماد البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في مختلف إمارات الدولة، إذ لا يجوز أن تطرح أي جامعة البرنامج الأكاديمي أو الإعلان عنه، سواء على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو عبر أي من وسائل الأخرى، بهدف تسجيل الطلبة فيه، إلا بعد الحصول على الموافقة والاعتماد لتلك البرامج.

وركزت اشتراطات الوزارة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، على أنه يتعين على المؤسسة أن يكون لديها ترخيص مؤسسي سارٍ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكي تتقدم بطلب للحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرنامج.

وقالت الوزارة: «ينبغي أن تقدم المؤسسة طلباً كاملاً للحصول على الاعتماد، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، على أن يشتمل على نسخة إلكترونية من الوثائق المطلوبة كافة، بحيث تُعد وفقاً للمتطلبات الواردة للإطار المعتمد».

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتضمن طلب الحصول على الاعتماد الأولي لبرنامج أكاديمي جديد، وصفاً مفصلاً لكيفية تحقيق الجامعة كل معيار من المعايير التي تنطبق عليها، مع الإشارة إلى الوثائق الداعمة، مؤكدة إلزامية أن تكون الوثائق كافة «حديثة ومتسقة» في ما بينها في وقت طلب الحصول على اعتماد البرنامج الأكاديمي، وأكدت الوزارة ضمن الاشتراطات أهمية التزام المؤسسة تقديم طلب تجديد الاعتماد قبل انتهاء الفترة المحددة للاعتماد بثلاثة أشهر، وبما يتناسب مع متطلبات الإطار.

وفي سياق متصل، وضعت الوزارة ضوابط وآليات لتجديد الاعتماد للبرامج الأكاديمية، إذ وفرت للجامعات قنوات للتواصل للوقوف على كيفية إعداد الطلبات والتواريخ المهمة لتقديمها، وإجراءات تقييم الطلب، عبر البريد الإلكتروني لمفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة CAA@mohesr.gov.ae.

وشددت الوزارة على أهمية أن تكون المؤسسة مرخصة ولديها اعتماد أولى للبرنامج المستهدف، لكي تتقدم بطلب للحصول على تجديد الاعتماد للبرنامج، ويجب تقديم الطلب كاملاً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، مرفق معه نسخة إلكترونية للوثائق كافة، وفقاً لمتطلبات الإطار المعتمدة.

وشددت الوزارة على إلزامية احتواء طلب الحصول على تجديد الاعتماد لبرنامج أكاديمي على وصف مفصل لكيفية تحقيق المؤسسة كل مؤشر أداء من الإطار، مع الإشارة إلى الوثائق الداعمة.

ولخصت الوزارة المستندات المطلوبة للتجديد في «استمارة طلب تجديد الاعتماد الأكاديمي معتمدة من رئيس المؤسسة، مع إعداد وتقديم جميع المعلومات المطلوبة، وفقاً لإطار التقييم القائم على المخرجات (OEF) قبل الزيارة».

. «التعليم العالي»: لا يجوز طرح البرنامج الأكاديمي أو الإعلان عنه قبل الاعتماد.