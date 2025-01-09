ورشة تدريبية حول العمل الإعلامي لطلبة الـ12 بمدرسة جورج بومبيدو الفرنسية

قدّمت صحيفة "الإمارات اليوم"، ورشة عمل تدريبية لطلبة الصف الـ12 بالمدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الصحيفة لدعم الطلبة أكاديمياً وتقديم أوجه الاستفادة لهم لمساعدتهم على اختياراتهم الجامعية والتعرف إلى الوظائف المختلفة عن قرب.

وشهدت الورشة التي قدّمها الزميل مينا غالي تفاعلاً من جانب الطلبة الذين حرصوا على الاستماع إلى كل ما يتعلق بمهنة الصحافة ودورها الحيوي في تعريف الجمهور بالأخبار والمعلومات المختلفة، وكذلك دورها كوسيلة ربط بين الجهات الرسمية المسؤولة من جهة، والمجتمع من جهة أخرى.

ووجّه الطلبة أسئلة متنوعة بشأن مهنة الصحافة وكل ما يتعلق بها بدءًا من كيفية الحصول على الخبر والمعلومة، وصولاً إلى خط سير العمل بالصحيفة حتى دخولها مرحلة الطباعة، مروراً بالمهام التي يقوم بها الصحفي والسمات الواجب أن يتحلى بها.

في المقابل، قدم الطلبة عرضاً حول رحلة نظمتها المدرسة لهم إلى دولة أيسلندا باعتبارها مختبراً حقيقياً في الهواء الطلق، والتي جاءت بهدف استكشاف الظواهر الجيولوجية والطبيعية في صميم برنامج SVT، مع زيادة وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتاريخية والثقافية.

وأوضح الطلبة أن رحلة أيسلندا التي نظمتها المدرسة استهدفت مواصلة التزام المدرسة كمؤسسة فرنسية تحمل علامة E3D بالتوافق مع سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا مبادرة صافي انبعاثات الكربون صفر 2050. إذ استكشف الطلاب المفاهيم الجيولوجية المختلفة خلال رحلتهم كما قاموا بزيارات إلى المتاحف التي تعرض تراث الفايكنج والتقاليد المحلية، كما حققوا السبق في رفع العلم الإماراتي لأول مرة على بركان (إيجافجالاجوكول)، وهو أحد المعالم السياحية في دولة أيسلندا.