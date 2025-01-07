5 معايير لمؤسسات التعليم في دبي لسلامة التغذية الطلابية

أفادت بلدية دبي بأنها وضعت إجراءات محدثة للمؤسسات التعليمية في الإمارة، بشأن ضمان سلامة التغذية الطلابية في المدارس، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2024-2025، موضحة أن الإجراءات شملت ضمان تقديم وجبات غذائية متوازنة ومغذية، تلبي احتياجات الطلاب الصحية.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الإجراءات المحدثة تعد خطوة حاسمة لضمان صحة ورفاهية الطلاب في المؤسسات التعليمية، بحيث تركّز على معايير دقيقة، تشمل تحديد كميات السكر المضاف والسعرات الحرارية الإجمالية، إضافة إلى تعزيز محتوى الألياف والعناصر الغذائية الأخرى في كل وجبة.

وأشارت البلدية إلى أن المعايير تتضمن جوانب أخرى مهمة، مثل تقليل الدهون المشبعة والملح، وضمان تقديم مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الطازجة، بهدف دعم نمط حياة صحي للطلاب. كما تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان أن الوجبات المقدمة للطلاب لا تقتصر على تلبية معايير السلامة الغذائية والجودة فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز قدرتهم على التركيز والأداء الأكاديمي، ما يعزز بيئة تعليمية إيجابية وصحية.

في سياق متصل، حددت بلدية دبي، في الدليل الإرشادي للمؤسسات التعليمية عبر موقعها الرسمي، من خلال دليل الإرشادات الفنية بشأن المؤسسات التعليمية، حول جودة المياه في البرادات ونوافير مياه الشرب، ضرورة وضع البرادات في مناطق مناسبة (آمنة ونظيفة)، وتنظيف البراد دورياً حسب الشركة المصنعة، أو حسب نتيجة فحص المبرد، وإحكام إغلاق خزانات المبردات لحمايتها من الملوثات، وصيانة برادات المياه بشكل دوري، والاحتفاظ بسجلات الصيانة والفحص الدوري، إضافة إلى أخذ عينة مياه للفحص الميكروبيولوجي والكيميائي، وفق دليل الإرشادات الفنية لمياه الشرب غير المعبأة الصادر عن بلدية دبي.

كما حدد الدليل تسعة اشتراطات للمنتجات الاستهلاكية داخل المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون مواد التنظيف والتعقيم والتطهير المستخدمة في المؤسسات التعليمية معتمدة من الجهات المختصة، وعدم استخدام منتجات ببيانات مضللة أو غير مناسبة، وعدم وجود الادعاءات والصور والرسوم التوضيحية واللغة التي تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة.

ولفتت البلدية إلى أن من بين الاشتراطات، عدم استخدام عبوات المنتجات الاستهلاكية ثانية لأي غرض من الأغراض، مع التخلص منها بشكل آمن، وتوفير ملصق يوضح تاريخ الفتح على المنتجات التي تعتمد مدى صلاحيتها على تاريخ الفتح، وتوفير ملصق يوضح بيانات المنتج على العبوات المعاد تعبئتها، وعدم ترك المنتج مكشوفاً بعد الاستخدام، وعدم استخدام المنتجات الاستهلاكية المنتهية الصلاحية أو الفاسدة أو التالفة أو غير المصرح بها أو الممنوعة مخبرياً، واتباع إرشادات استخدام وتخزين المنتجات الاستهلاكية، حسب البيانات المدونة على ملصق المنتج.