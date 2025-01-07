تفاوت نِسَب الغياب في أول أيام الدراسة بالفصل الثاني

انتظم طلبة المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، في مختلف إمارات الدولة، بالدوام الحضوري في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، الذي انطلق أمس، واستقبلت المدارس جموع الطلبة برسائل إيجابية، تحثهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية بجد وتميز، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلبة مع خطط متكاملة لبيئة تعليمية آمنة.

وشهدت المدارس الحكومية، في مختلف إمارات الدولة، زيارات تفقدية من فرق الأفرع المدرسية، لمتابعة جاهزية الأبنية والصيانة والخدمات، والشؤون الأكاديمية، وشؤون الطلبة، والموارد البشرية والمالية، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

ووفقاً لإحصاءات وزارة التربية والتعليم، يبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية العام الدراسي الجاري 290 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة.

وبحسب عملية رصد الميدان التربوي، جاءت نسب الغياب متفاوتة في بعض المدارس في أول أيام الدراسة في الفصل الثاني، وسجلت معظم المدارس نسب حضور طلابي تصل إلى 65%، وتم تشكيل فرق داخلية لمتابعة سير العملية التعليمية والتزام الطلبة، وترتيب دخول الحافلات للمدرسة، وتسليم الطلبة في مختلف مراحل التعليم للكتب المدرسية، ومن المتوقع إعلان نتائج الفصل الأول خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري عقب الاعتماد الرسمي.

وتفصيلاً، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد القاسم، جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلبة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث تم استكمال كل التحضيرات الفنية والإدارية التي تضمن بداية سلسة وآمنة للطلبة والكوادر التعليمية، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام أمس: «تم توفير كل الموارد اللازمة لانطلاقة استثنائية للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، بما في ذلك الكتب المدرسية، والتجهيزات الفنية، والقوى البشرية المؤهلة»، موضحاً أن «فرق العمل الميدانية أنهت كذلك أعمال الصيانة الدورية للمباني المدرسية، وتأكدت من جاهزية المرافق التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة»، وأكد أن بداية الفصل الدراسي الثاني، تمثل فرصة جديدة للطلاب والمعلمين، لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ خطط متكاملة تشمل تجهيز المرافق الدراسية وصيانة الفصول والمختبرات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلبة، إلى جانب تعزيز الكوادر التربوية، وكوادر الدعم الفني والإداري، لضمان انسيابية العملية التعليمية منذ اليوم الأول، حيث قامت الوزارة مؤخراً بتنفيذ أسبوع التدريب التخصصي، بمشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكادر التربوي على مستوى الدولة، وذلك بهدف ضمان جودة واستدامة برامج الإعداد المهني في الوزارة، وأضاف القاسم أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير البيئة التعليمية عبر تطبيق أحدث الاستراتيجيات التربوية التي تضمن جودة التعليم، وتسهم في توفير بيئة مدرسية محفزة للتعلم، تشجع الطلاب على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل تعليمي رائد ومستدامٍ يواكب أفضل الممارسات العالمية، وأوضح أن الوزارة تركز على التعاون مع أولياء الأمور والشركاء لتقديم تجربة تعليمية رائدة، مؤكداً أهمية التواصل المستمر بين المدارس وأسر الطلبة، لتعزيز الشراكة في دعم المسيرة التعليمية، وتحقيق أهدافها العملية.

وشاركت «الإمارات اليوم» الميدان التربوي احتفالات استقبال الطلبة في ثاني محطات العام الدراسي الجاري، إذ أكدت مديرة مدرسة، سارة طارق، أن نسبة التزام الطلبة بالحضور في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني تجاوزت 70%، واتسمت مراسم استقبال الطالبات بالمرونة والتنظيم الجيد منذ الساعات الأولى من الصباح، مشيرة إلى أنه تم تعريف الطالبات بتوجيهات وضوابط الفصل الدراسي الثاني.

من جانبه، أكد مدير المدارس الأهلية الخيرية بدبي، وليد فؤاد لافي، أن الفصل الدراسي الثاني يشكل انطلاقة استثنائية، لاسيما أن اليوم الأول شهد إقبالاً والتزاماً كبيرين من قبل الطلبة وأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم ثاني محطات العام الدراسي 2024-2025.

وقالت التربوية آمنة المازمي: «احتفالات استئناف الدراسة تنوعت واختلفت من مدرسة لأخرى، إذ بادرت الإدارات المدرسية باستقبال الطلبة، وحرصت على حث الطلبة على الاجتهاد وتحقيق التميز والنجاح»، مضيفة أنه «مع بداية الفصل الثاني وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، نبدأ محطة جديدة من البذل والعطاء التربوي، والمضي قدماً نحو تحقيق التطلعات والطموحات»، وأكد عدد من الإدارات المدرسية تفعيل الخطة الدراسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، التي تستمر ثلاثة أعوام دراسية حتى العام 2025-2026، والالتزام بما جاء فيها من ضوابط وإجراءات وآليات للتطبيق، فضلاً عن التخطيط الجيد لتوزيع الكتب المدرسية خلال الأسبوع الجاري.

من جانبهم، أعرب أولياء أمور وطلبة وكوادر مختلفة في الميدان التربوي من معلمين وإداريين وفنيين عن سعادتهم بعودة الأبناء مجدداً إلى مقاعد الدراسة، مؤكدين حرصهم على مرافقة أبنائهم في أول أيام الفصل الثاني، معتبرين البداية مشرقة ومبشرة.

ووفقاً للتقويم الأكاديمي المعتمد الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الأكاديمي الجاري، للطلبة والهيئات بأنواعها 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول (78 يوماً)، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني (55 يوماً)، و11 أسبوعاً للفصل الثالث بواقع (52 يوماً).

وقالت الوزارة: «تنعقد الاختبارات النهائية للفصل الثاني من 10 إلى 19 مارس المقبل، وستعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل، على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة في 24 مارس المقبل، وفي 31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وتستمر حتى 13 أبريل، ليبدأ الفصل الدراسي الثالث في 14 أبريل المقبل»، وأفادت الوزارة أن الاختبارات المركزية في الفصل الثاني تستهدف طلبة الحلقتين «الأولى والثالثة»، ولا يوجد اختبارات مركزية لطلبة الحلقة الثانية التي تضم الصفوف من الخامس حتى الثامن، حيث يتم تقييمهم من خلال المشاريع التي جاءت بديلاً عن الاختبارات، لتشكل مساراً جديداً يطبق للمرة الأولى العام الجاري لتقييم المكتسبات التعليمية بشكل أكثر شمولاً.

تسهيلات

وانطلقت، صباح أمس، الدراسة في جميع مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2024-2025، حيث توافد الطلبة منذ ساعات الصباح الباكر على مدارسهم، وعملت المدارس بكل طاقتها الاستيعابية ووفرت المدارس كل السبل والتسهيلات للعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، كما طالبت الإدارات المدرسية ذوي الطلبة بالتزام آداب الطريق عند تسليم وتسلّم الطلبة، والامتناع عن ارتكاب مخالفات سلوكية تعكس مظهراً غير حضاري، فيما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى التزام القيادة الآمنة في منطقة المدارس لضمان سلامة الطلبة وأفراد المجتمع.

وأبلغ مسؤولون في إدارات مدرسية «الإمارات اليوم»، أن اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، شهد التزم أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بالحضور بنسبة 100%، أما الحضور الطلابي فقد شكَّل ما يزيد على 95%، وقد عاد الطلبة إلى صفوفهم، وسط أجواء هادئة، مشيرة إلى أن نسبة الغياب تعد ضمن المعدل الطبيعي، وأن جزءاً منها تم الإبلاغ عنها منذ نهاية الفصل الدراسي الأول، بسبب سفر بعض الأسر وعودتها خلال الأسبوع الأول من عودة المدارس.

وأكد معلمون، أحمد صبحي، وسوسن علي، ومنار دياب، وفريدة مصطفى، أن المدارس ستقوم خلال الأسبوع الجاري بإرسال تقارير تقييم الفصل الدراسي الأول، وفتح جدول مواعيد المعلمين مع ذوي الطلبة لمناقشة المستوى الأكاديمي لأبنائهم، وتحديد نقاط القوة والضعف، تمهيداً لوضع الخطط التعليمية المشتركة بين المدرسة والمنزل، لرفع التحصيل الدراسي للطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني، لافتين إلى أن المعلمين سيقومون بحصر الطلبة ضعاف المستوى أكاديمياً، بناء على نتائج تقييم الفصل الأول من أجل وضع خطط علاجية سيتم تصميمها لرفع تحصيلهم الأكاديمي، والتي ستتضمن تنظيم حصص شرح إضافي لهم لتحقيق المخرجات التعليمية المطلوبة.

وشددت المدارس على ضرورة تقيد الطلبة بقواعد السلوك الأساسية، والتي تشمل الالتزام بالتعليمات المدرسية وقوانينها، والتصرف بشكل مسؤول وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، أو تعريض حياة الآخرين وسلامتهم للخطر، والمحافظة على مرافق المدرسة وأملاكها وأملاك الآخرين، والتزام ساعات الدوام المدرسي، وتبرير أسباب الغياب عن المدرسة، والإسهام في تعزيز صورة المجتمع المدرسي الإيجابية، والمشاركة في العملية التعليمية بشكل إيجابي، من خلال العمل بجد واجتهاد، والتصرف بشكل مسؤول، وعدم تعطيل العملية التعليمية داخل الصفوف الدراسية أو عرقلة تعلم الآخرين، الإحساس بالانتماء إلى تراث الدولة وثقافتها، إضافة على توقير أفراد المجتمع المدرسي وأولياء الأمور وغيرهم من أفراد المجتمع المحلي.

حافلات مدرسية

وطبقاً للإحصاءات الصادرة عن «أبوظبي للتنقل»، يستقل نحو 237 ألفاً و111 طالباً وطالبة من الحضانة حتى الصف الـ12 الحافلات المدرسية في أبوظبي، حيث بلغ إجمالي عدد المشغلين في نظام سلامة الذكي المعني بنقل وسلامة طلبة المدارس، 206 مشغلين، بمعدل 8568 حافلة، و8752 سائقاً، مع وجود 10 آلاف و134 مشرفة، فيما يبلغ إجمالي عدد المدارس التي يغطيها نظام النقل المدرسي، 672 مدرسة، منها 204 مدارس حكومية، و215 مدرسة خاصة، و213 حضانة، و38 مدرسة شراكة، ومركزان لأصحاب الهمم.

جاهزية

وباشر أمس، طلبة المدارس الخاصة في الشارقة، إضافة إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، دوامهم المدرسي مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024-2025، وسط استعدادات وجاهزية بنسبة 100%، فيما بلغ متوسط نسبة الحضور في المدارس نحو 85% خلال اليوم الدراسي الأول.

وقال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، إن الهيئة تعمل بشكل تشاركي مع إدارات المدارس لتعزيز بيئة تعليمية متكاملة، تدعم التطور الأكاديمي والمهني للطلاب والمعلمين على حد سواء، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي بذلته إدارات المدارس لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، كما تطرق إلى الدور المحوري الذي يلعبه أولياء الأمور في دفع عجلة تطوير التعليم.

ودعا الطلبة إلى الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، مؤكداً ضرورة الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة لهم، والاجتهاد في دراستهم لتحقيق طموحاتهم، كما توجه بجزيل الشكر لإدارات المدارس الخاصة على جهودها المستمرة في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في نجاح الطلبة وتطويرهم.

إلى ذلك، بلغ متوسط الحضور في مدارس الشارقة الخاصة نحو 85% خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وقال مدير المدرسة الأهلية فرع الغبيبة، محمد ياسر حمد، لـ«الإمارات اليوم»: إن المدرسة سجلت نسبة حضور للطلبة بلغت من 80 إلى 83% في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، عازياً عدم اكتمال الحضور لبعض التحديات، مثل العودة من الإجازة واستعداد الطلاب للدراسة.

بدورها، قالت مديرة مدرسة النور الدولية، الدكتورة وفاء عيوش، إن العديد من المدارس نفّذت تحضيرات لاستقبال الفصل الثاني، مثل توفير الكتب الوزارية للطلبة خلال فترة الإجازة، وتم تسليمها للطلبة على مدار يومين، وكشفت أن نسبة الحضور خلال اليوم الأول للفصل الثاني فوق 90% لجميع الفصول، خاصةً بعدما تسلم جميع الطلبة الكتب الوزارية.

وقال مدير مدرسة الشعلة بالصناعية، الدكتور محمد القاسم، إن إجراءات استقبال الطلبة خلال اليوم الأول من الفصل الثاني اتسمت بالسلاسة، حيث بلغت نسبة الحضور نحو 80% من الطلاب.

وقال: «خصصنا اليومين الأول والثاني للمراجعة وتنمية مهارات الطلبة التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول».

التزام القيادة الآمنة

دعت شرطة أبوظبي، عبر «درب السلامة 2»، وبتقنية «CGI»، السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس، حفاظاً على سلامة الطلاب، من خلال اتباع الإرشادات والانتباه، وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم تجاوز السرعة المقررة، والانتباه عند الاقتراب من علامات التوقف والممرات الجانبية، وإشارات المرور قرب المناطق، ومعابر خطوط المشاة، والانتباه دائماً لأي مواقف طارئة وغير متوقعة، واستخدام الأماكن المخصصة للوقوف، والامتناع عن الوقوف العشوائي.

وحثّت الجميع، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق، على ضرورة التعاون المشترك لتوفير مقومات السلامة والأمان لطلبة وطالبات المدارس، مؤكدة أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، واتخاذ كل التدابير لضمان سلامتهم ووقايتهم وحمايتهم من المخاطر.

«وزارة التربية»:

. 290 ألفاً إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية العام الدراسي الجاري.

. إعلان نتائج امتحانات الفصل الأول في الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري.

. زيارات تفقدية لفِرَق «التربية» لمتابعة الجاهزية والالتزام بالتوجيهات.