منظومة متكاملة لتسريع اندماج الخريجين في سوق العمل

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال رؤية عامة لاستشراف المستقبل، قائمة على محاور عدة، تشمل تصميم رحلة الطالب المتكاملة من الالتحاق بالتعليم العالي إلى سوق العمل، ودعم مؤسسات التعليم العالي، وتصميم إطار شامل لتقييم الجامعات، إضافة إلى تطوير خدمات المبتعثين.

وشددت الوزارة على أنها تهدف من خلال مشروعها المتكامل لتحديث خدماتها الإلكترونية وتقديمها لكل فئات المتعاملين بشكل استباقي، إلى خلق تجربة مستخدم استثنائية تتمحور حول الطالب ومؤسسات التعليم العالي، بما يواكب احتياجات سوق العمل، لتسريع اندماج الطالب في سوق العمل فور تخرّجه، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وكشفت الوزارة عن قيامها بإعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بدءاً من إتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مراجعة وتسهيل معايير القبول، مروراً برحلة التسجيل والابتعاث، وصولاً إلى التصديق والاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية، ودعم الطلبة في التدريب والتوظيف، وربطهم بسوق العمل، لتسهيل انتقالهم من التعليم إلى الحياة المهنية بمرونة وكفاءة.

وأكدت الوزارة في تقرير «الإنجازات والرؤية الاستشرافية لتمكين الطالب» اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، أن تحديث نظام التسجيل الوطني الموحد «نابو 2.0 NAPO» وفّر تجربة تسجيل سلسة وفعالة، حيث ينظم عملية بدء الطلبة رحلتهم الجامعية والأكاديمية، وفق معايير عادلة ومدروسة، إلى جانب تبسيط الإجراءات لتسهيل رحلتهم الجامعية، مشيرة إلى إطلاق هذه الخدمة المتطورة ضمن مشروع متكامل لتحديث خدماتها الإلكترونية، وتعزيز استباقيتها، بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وأشارت إلى أن منظومة تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي، تشمل دعم مؤسسات التعليم العالي، من خلال التركيز على بناء علاقات شراكة وتعاون مستدام لتطوير المنظومة التعليمية، والارتقاء بتجربة المستخدم لدى هذه المؤسسات، وتبسيط الإجراءات وزيادة فاعلية العمليات بتطوير آليات الترخيص والاعتماد الأكاديمي والرقابة، ما يسهم في تحسين الكفاءة، ورفع مستويات رضا الجامعات.

ولفتت إلى أن تطوير السياسات والإجراءات - بما يواكب المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية - يُعد أحد أهم مرتكزات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تصميم إطار شامل لتقييم المؤسسات والبرامج بناء على مخرجاتها، لضمان جودة التعليم وتحقيق أعلى معايير الكفاءة، إضافة إلى إطلاق خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، من خلال منح الطلبة المبتعثين الاعتراف بشهاداتهم الجامعية الصادرة من خارج الدولة بشكل استباقي، دون الحاجة إلى تقديم طلب الاعتراف كما كان يتم سابقاً.

مميزات «نابو 2.0 NAPO»

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مميزات النظام المحدث «نابو 2.0 NAPO»، تشمل تعزيز وعي الطالب باتخاذ قرارات حول مستقبله الأكاديمي، وضمان أفضل الفرص لتحقيق الأهداف التعليمية والمهنية، وتعزيز مهارات الطلبة لتتناسب مع سوق العمل. وتضمنت أبرز التحديثات على «نابو 2.0 NAPO» تقليص المتطلبات بنسبة 86%، وتخفيض مدة التقديم على الخدمة بنسبة 69%، من ثماني دقائق إلى دقيقة ونصف الدقيقة.