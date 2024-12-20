11 مؤسسة تعليمية تنضم إلى التسجيل في «التعليم العالي» والابتعاث الخارجي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انضمام 11 مؤسسة تعليمية إلى خدمة طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والابتعاث الخارجي، ليصل العدد الإجمالي إلى 30 مؤسسة تعليمية، إضافة إلى البعثات الخارجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تعزيز خيارات الطلبة الأكاديمية، وحددت الوزارة ثلاث مؤسسات تعليمية فقط حداً أقصى لاختيار كل طالب في طلب التسجيل.

وتفصيلاً، يمثل نظام التقديم والقبول، الذي وفرته الوزارة، نقلة نوعية لتحسين الخدمات التي تقدمها، حيث جاء تصميم النظام بناء على احتياجات الطلبة الراغبين في مواصلة تحصيلهم في مؤسسات التعليم العالي، وتقليل وقت فترة التقديم، لتصل إلى دقيقة ونصف الدقيقة عبر تقليص عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم بنحو 86%، وبالتالي تمكين الطلبة من الحصول على تجربة متميزة، والتركيز على مسارهم التعليمي.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الرسمي، شروط التسجيل لطلبة الصف الـ12 خريجي العام الدراسي 2024–2025، وتبدأ بأن يكون المتقدم من المواطنين أو أبناء المواطنات، وأن يكون من طلبة الصف الـ12 أو ممن استكملوا متطلبات الصف الثاني على مستوى المدارس الحكومية والخاصة بالدولة والدارسين بالخارج، وأن يكون المتقدم أنهى كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتقديم الطلب، مع استيفاء جميع الوثائق الثبوتية والأكاديمية المطلوبة خلال المواعيد المحددة.

وأكدت الوزارة تركيزها على أربعة محاور ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع، من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل وتبسيط الإجراءات، وتحديث الخدمات الرقمية، بما يمكّن الطلبة من التفوق في مسيرتهم الأكاديمية، والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية، وتعزيز مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم، والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، مع الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، والعمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات، بما يسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة - من خلال عرض تقديمي مرئي عن أبرز المبادرات والبرامج التي تطلقها بهدف تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته - أنها تلعب دوراً محورياً في دعم مسيرة الطلبة لزيادة معدلات التوظيف والتوطين، مشيرة إلى أن نظام الرحلة الطلابية يتكون من خمس محطات، تشمل طالباً جاهزاً للانضمام إلى التعليم العالي، والمسار المختار بناء على ملف الطالب، وتزويد الطالب بالخبرة العلمية والمعرفة العملية، وتوظيف الخريجين في الوظائف المناسبة، إضافة إلى تحسين المهارات بشكل مستمر والتعلم المستمر.

ولفتت الوزارة إلى أن المشاريع ذات الأولوية لوزارة التعليم العالي، بالنسبة لقطاع الطلبة، تشمل تطبيق برنامج البيروقراطية الصفرية وتحسين رحلة الطالب، عبر إطلاق برنامج «المنح الدراسية 2.0 لتحسين رحلة الطالب»، ومعادلة استباقية للخريجين الإماراتيين المبتعثين للخارج، والتصديق الاستباقي على الدرجات الصادرة عن الجامعات المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي، وإطلاق «نابو 2.0» لتحسين رحلة تسجيل الطالب، إضافة إلى وضع خطة لتحسين قدرات التعليم العالي، وإعداد طلاب التعليم العام.

30 جامعة

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قائمة مؤسسات التعليم العالي الـ30 المدرجة في خدمة طلب التسجيل، تضم جامعة الإمارات العربية المتحدة، كليات التقنية العليا، جامعة زايد، أبوظبي بوليتكنك، كلية فاطمة للعلوم الصحية (الإناث فقط)، معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جامعة خليفة، جامعة السوربون، الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، جامعة روتشستر للتكنولوجيا، الجامعة الأميركية في دبي، الجامعة البريطانية في دبي، أكاديمية أدنوك الفنية (الذكور فقط)، جامعة أبوظبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، جامعة ولونغونغ في دبي، جامعة دبي، جامعة باريس - بانتيون - أساس، جامعة العين، جامعة الوصل، كلية ليوا، جامعة الشارقة، جامعة الفجيرة، الجامعة القاسمية، جامعة كلباء، كلية الأفق الجامعية، الجامعة الكندية دبي، الجامعة الأميركية في الإمارات، إضافة إلى جامعة خورفكان.

. «التعليم العالي»: 3 مؤسسات تعليمية الحد الأقصى لاختيار الطالب.

. فترة التقديم لا تتعدى دقيقة ونصف الدقيقة، بعد تقليص عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم بنحو 86%.