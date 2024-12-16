انطلاق الاختبارات التعويضية اليوم لطلبة الصفوف من الـ 3 إلى الـ 12

تنطلق اليوم الاختبارات التعويضية لطلبة الصفوف من الثالث حتى الـ12، في المدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة للمنهاج الوزاري.

وبحسب الجدول الزمني، تستمر الاختبارات حتى 20 الجاري لطلبة الحلقات والمسارات التعليمية، حيث يستهل طلبة الـ12 (العام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم في مادتَي الفيزياء والدراسات الاجتماعية.

وحددت وزارة التربية والتعليم موجهات عامة للاختبارات، تستهدف المتغيبين عن امتحانات الفصل الأول بعذر مقبول، ومن واجهتهم مشاكل تقنية.

ووفق الموجهات تطبق الاختبارات ورقياً لطلبة الصفين الخامس والتاسع في المدارس الحكومية حضورياً، وورقياً وإلكترونياً للخامس المسار العام، ومن خلال الحضور الواقعي للصف التاسع في المسارين العام والمتقدم بالمدارس الخاصة.

وتعقد الامتحانات لطلبة الصفين الـ11 والـ12 في المدارس الخاصة ورقياً وإلكترونياً، حضوريا.

ويستهل طلبة الـ12 (للعام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم في الفيزياء والدراسات الاجتماعية على فترتين، أولاهما للفيزياء من التاسعة إلى 10:30 صباحاً للورقي، ومن 10:30 حتى 11:30 صباحاً للإلكتروني، وتبدأ الفترة الثانية لامتحان الدراسات الاجتماعية من 12 ظهراً إلى الثانية ظهراً.

وفي اليوم الثاني تعقد امتحانات اللغة الإنجليزية والكيمياء، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في اليوم الأول، وبقية المواد في المواعيد ذاتها للمسارات الأخرى.

وفي 18 ديسمبر يمتحن طلبة المسار التطبيقي الرياضيات، أما طلاب مسارات العام والمتقدم والنخبة فيؤدون الامتحان في الرياضيات، وفي 19 الجاري تقام امتحانات اللغة العربية والأحياء، على أن تختتم الامتحانات بمادة التربية الإسلامية يوم 20 الجاري.