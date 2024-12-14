جامعة خليفة تسجل 300 براءة اختراع دولية

كشفت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تسجيلها 300 براءة اختراع، فيما تجاوز عدد طلباتها لبراءات الاختراع قيد الدراسة 700 طلب، نتيجة تركيزها على الأبحاث وامتلاكها 13 مركزاً بحثياً وسبعة مختبرات أساسية، وأربع مجموعات بحثية في خمسة مجالات رئيسة، ما أهّلها لتصدر جامعات الدولة بأكبر عدد من براءات الاختراع.

وصُنّفت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 10 جامعات عالمية في توفير البحوث ذات الأثر الفعّال، وفقاً لتصنيف «كيو إس» في مجال جودة نتائج البحوث المنشورة ضمن أفضل 10% من المجلات العلمية، حيث حققت الجامعة أعلى عدد من الاقتباسات وأثرها، وفق بيانات نظام «سايفال» المتخصص في تحليل الأداء البحثي، ووفق تصنيف لـ«كيو إس» نُشِرَ أكثر من 57% من بحوث جامعة خليفة في أفضل المجلات العلمية الدولية، وحققت أعلى معدل اقتباسات لكل ورقة بحثية العام الجاري، مقارنة بأفضل 10 جامعات عالمية.

وحافظت جامعة خليفة على استمرارية تقدمها على المستوى الدولي، عبر المحافظة على وجودها في مؤشرات التصنيف العالمية للجامعات وتحسين مواقعها في الترتيب العالمي، ما جعلها مركزاً لاستقطاب الطلبة والأساتذة الدوليين، حيث تبوأت الجامعة المركز الـ27 عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات الناشئة 2024، كما قفزت إلى المركز الــ40 على مستوى قارة آسيا، وفقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات في قارة آسيا 2024. وحققت جامعة خليفة المركز الرابع عربياً، وفقاً لنتائج أحدث تقرير لمؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العربية 2025.

وتقدمت جامعة خليفة 28 مركزاً لتحافظ على المرتبة الأولى في دولة الإمارات للعام السابع على التوالي، وتحل في المركز 202 على مستوى العالم في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2025، وحلت في قائمة المراكز بين 251-300 من تقييم مؤسسة تايمز. كما تم تصنيفها ضمن أفضل 800 جامعة على مستوى العالم في النسخة الأخيرة من تصنيف شنغهاي (Arwu)، إضافة إلى دخولها قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية، وفقاً تصنيف CWUR، أحد أكثر التصنيفات شمولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وبلغ عدد البحوث التي نشرتها جامعة خليفة 7018 بحثاً علمياً من عام 2022 إلى عام 2024، وحصلت على معدل 2.21 في أثر الاقتباسات القائمة على المجال، ما يدل على أن عدد الاقتباسات التي تحصل عليها بحوثها المنشورة يتجاوز نحو ضعف المعدل العالمي للاقتباسات التي تحصل عليها البحوث المشابهة لها في العالم.

وقال رئيس جامعة خليفة، البروفيسور إبراهيم سعيد الحجري: «نفخر بهذا التقدّم الملحوظ الذي تواصل جامعة خليفة تحقيقه في نتائجها البحثية بعد تنفيذ سلسلة من المبادرات الاستراتيجية. ويؤكد هذا التقدم جهود الجامعة لبناء وتطوير الثروة البشرية من طلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، والمستوى المتميز الذي يتمتع به باحثونا، والبيئة الملائمة لإجراء البحوث والبنية التحتية المناسبة التي توفِّرها الجامعة، الأمر الذي أسهم في الحصول على أفضل النتائج البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات للملكية الفكرية المعنية بالأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في ما يخص اقتصاد المعرفة».

الباحثون العالميون

أدرجت تصنيفات منصة «سكولار جي بي إس» 15 عضواً من أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة في قائمة الباحثين الأعلى تصنيفاً، الذين يشكِّلون أفضل 0.05% من الباحثين على مستوى العالم، وصنّفت 29 عضواً آخرين ضمن أفضل 0.5% من الباحثين في العالم.

وإضافة إلى ذلك، أدرجت قائمة جامعة ستانفورد - إلزيفير 112 عضواً من أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة ضمن أفضل 2% من العلماء في العالم للعام الجاري، لتكون هذه هي المرة الثانية التي تتصدّر فيها جامعة خليفة جامعات دولة الإمارات في هذه القائمة، حيث أدرجت سابقاً 45 عضواً من هيئتها الأكاديمية في قائمة عام 2019.

نظام «سايفال»

يعتمد نظام «سايفال» في تحليلاته على معيار أثر الاقتباسات القائمة على المجال، ويقيِّم تأثير البحوث من خلال مقارنة عدد الاقتباسات الموجودة في الورقة البحثية مع العدد الذي يُتوقع أن تتضمنه المنشورات المشابهة.

ويعكس هذا الأداء القوي التزام جامعة خليفة بنشر بحوث عالية الجودة تُسهم في تقدم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فهي تواصل تعزيز تأثيرها في المجال البحثي على الصعيد العالمي، لأن أكثر من 76% من مجموع أنشطتها التعاونية وشراكاتها البحثية ذات بُعد دولي.

البروفيسور إبراهيم الحجري:

. التقدّم الملحوظ في النتائج البحثية يعكس جهود الجامعة لبناء وتطوير الثروة البشرية من طلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية.

. 700 براءة اختراع للجامعة قيد الدراسة.

. 7018 بحثاً علمياً نشرتها الجامعة في عامين.