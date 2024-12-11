جامعة الإمارات تدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الأكاديمية

أطلقت جامعة الإمارات، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت العالمية»، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين طلبة الجامعة بمهارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم التقنية، وذلك بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، والمدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»، نعيم يزبك، ومدير قطاع التعليم في «مايكروسوفت الإمارات»، حمد مطر، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.

وتهدف المبادرة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الأكاديمية، وتعزيز دور الجامعات في إعداد الأجيال القادمة لمواجهة تحديات المستقبل، مؤكدة دور جامعة الإمارات شريكاً رئيساً في تحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام.