"التعليم والمعرفة" تطلق 16 برنامجاً للطلبة خلال إجازة الشتاء

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة، 16 برنامجاً، ضمن برنامج الأنشطة التعليمية والتدريبية للعُطَل المدرسية لإثراء تجربة العقول الشابة وتنميتها، والتي سيتم تنفيذها لطلبة المدارس خلال العطلة الشتوية، بالتعاون مع أبرز المؤسسات الرائدة، بهدف تشجيع الطلبة على استكشاف هوايات جديدة، وتطوير مهاراتهم الأساسية، والاستمتاع بتجارب تعليمية لا تُنسى

وتتضمن البرامج، التي يتم الاشتراك في بعضها مجاناً والبعض الآخر برسوم تتراوح بين 100 إلى 300 درهم، برنامج الفضاء الشتوي، وبرنامج استديو المبدعين، وبرنامج كرة القدم الرياضي، وبرنامج كرة السلة الرياضي، وبرنامج السباحة الرياضي، ومدرسة الطهي، والقراءة باللغة العربية، والبيت العربي الشتوي للاستكشاف، وأبطال البيئة، والبرنامج الاستكشافي للذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر، والإبداع مع الذكاء الاصطناعي "تصور لمستقبل دولة الإمارات"، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمستقبل أكثر استدامة، والمخيم الشتوي للذكاء الاصطناعي، والبرنامج التدريبي في البيانات والعلوم، بالإضافة إلى برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل غد أفضل.

وقالت، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة الدكتورة بشاير المطروشي: «يمثِّل إطلاق برنامج الأنشطة تأكيداً لالتزامنا الراسخ بدعم الطلبة في أبوظبي لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الأساسية للنجاح في المستقبل. ونطمح إلى تشجيع التعلُّم المستمر مدى الحياة من خلال تمكين الطلبة وتزويدهم بالفرص المناسبة. ونفخر بالتعاون مع مؤسَّسات بارزة لتوفير هذه المجموعة الواسعة من البرامج المكثَّفة والمصمَّمة لتوفير تجارب تعلُّم ملهمة. ونتطلَّع إلى التعاون مع المزيد من الجهات المعنية الرائدة في القطاع لتوسيع نطاق البرنامج خلال عطلات الصيف والشتاء المقبلة، ليشمل المزيد من المجالات، ويوفِّر فرصاً غنية لدعم تطوُّر جيل المستقبل».

وتتعاون دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ البرنامج؛ ففي مجال الإبداع الفني، تتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي لتنظيم برنامج استوديو المبدعين الشتوي، الذي يتيح للطلبة ابتكار أعمالٍ فنية مستوحاة من نجم سهيل والقصص التراثية لمنطقة الخليج العربي. ويُمكِنهم في برنامج الفضاء الشتوي، المشاركة في سلسلة من التجارب العلمية الإبداعية الرامية إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتعبير الإبداعي.

وفي مجال الرياضة، يوفِّر نادي مانشستر سيتي، ومنصة سبورت 360، وأكاديمية ستورم برامج تدريبية مخصَّصة لمدة يومين في كرة القدم وكرة السلة والسباحة. ويحصل الفائزون على دعوة للانضمام إلى برنامج مخصَّص لاستكشاف المواهب والتدرُّب بإشراف نخبة المدربين من نادي مانشستر سيتي، ودوري جونيور إن بي إيه للناشئين، إضافةً إلى السبّاحة الأولمبية سارة الأجنف.

ويولي برنامج الأنشطة اهتماماً بعالم الطهي، حيث يقدِّم برنامج مدرسة الطهي بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي تجربةً متعددةَ الحواس، يتعلَّم خلالها المشاركون أساسيات الطهي وتحضير المعجنات وتصوير الأطعمة، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في الرياضيات والكيمياء والتصوير.

ويوفِّر البرنامج للطلبة فرصة المشاركة في برنامج القراءة باللغة العربية بالتعاون مع مؤسَّسة المباركة، والذي يتضمَّن عدداً من الأنشطة التفاعلية المُصمَّمة لتمكينهم من إتقان اللغة العربية. ويمكن للطلبة الأصغر سناً استكشاف الثقافة العربية من خلال برنامج البيت العربي الشتوي للاستكشاف، وهو برنامج يستمر أسبوعين ويغطي مجالات اللغة العربية والمسرح والمهارات الإبداعية.

وتضمُّ الأنشطة كذلك برنامج أبطال البيئة بالتعاون مع مزرعة غراسيا، لتحفيز الشعور بالمسؤولية البيئية، والالتزام بالاستدامة لدى الطلبة من خلال مجموعة من الأنشطة العملية، مثل الجولات البيئية وإعادة التدوير ومشاريع حماية البيئة، كما تتعاون الدائرة مع عدد من الجامعات لتمكين طلبة المرحلة الثانوية من المشاركة في البرامج التي تُقدِّم تجارب عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة والبرمجة.