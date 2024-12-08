دبي ضمن أول 5 مراكز عالمياً بـ «العلوم» وأول 10 في «الرياضيات»

حققت إمارة دبي إنجازاً تعليمياً دولياً جديداً يضاف إلى سجل التقدير العالمي لجهود حكومة دبي في مجال التعليم والتعلَّم، حيث حلَّت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن قائمة المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مادة «العلوم»، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في مادة «الرياضيات»، بحسب نتائج دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) التي عُقدت خلال عام 2023، وتم الكشف عنها دولياً، الأربعاء الماضي.

وأوضحت نتائج الدراسة أن المدارس الخاصة في دبي أحرزت المركز الخامس عالمياً في مادة العلوم للصف الرابع بمعدل 571 نقطة، متجاوزة المعدل العالمي الذي حددته الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، الجهة المسؤولة عن تنفيذ التقييم الدولي، والبالغ 494 نقطة، كما حققت المدارس الخاصة المركز الرابع عالمياً في مادة العلوم للصف الثامن بمعدل 563 نقطة، متفوقة على المعدل العالمي البالغ 478 نقطة، وذلك وفق نتائج الدراسة الدولية، التي تُعقد كل أربع سنوات، وشاركت فيها دبي للمرة الخامسة على التوالي، ضمن 72 دولة ومدينة عالمية.

ولفتت نتائج الدراسة إلى أن أداء طلبة مدارس دبي لم يختلف في مادة الرياضيات، حيث حققت المدارس الخاصة في الإمارة المركز السابع عالمياً للصف الرابع بمعدل 564 نقطة، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 503 نقاط، والمركز السادس عالمياً للصف الثامن بمعدل 561 نقطة، متفوقة بذلك على المعدل العالمي البالغ 478 نقطة.

وأشارت نتائج دراسة إلى أن المدارس الخاصة في دبي نجحت في تجاوز مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، والمحددة بالمركز الـ15 عالمياً، كما تعكس هذه النتائج التزام منظومة التعليم في دبي بتحقيق مستهدف أجندة دبي الاجتماعية بأن تكون جودة التعليم في دبي من أفضل 10 مدن في العالم، من خلال بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتنمية رأسمالها البشري.

وأكدت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران في تصريحات صحافية، أن نتائج دراسة «TIMSS» تعزز أهداف استراتيجية التعليم 33، التي تركز على توفير تعليم عالي الجودة لجميع المتعلمين بفرص متكافئة، مبني على أساس جودة حياة الطلبة من مختلف الثقافات، ما يعكس الرؤية الطموحة لإمارة دبي كوجهة دولية للتعليم عالمي المستوى.

وقالت: «تُبرز نتائج دراسة TIMSS) 2023) التزام دبي بتوفير تعليم عالمي المستوى لجميع الطلبة في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في الإمارة. كما تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي تضع التعليم دائماً في مقدمة الأولويات، إيماناً منها بأن الاستثمار في المستقبل يبدأ من مؤسساتنا التعليمية، حيث تُمكّن كل متعلِّم من الأدوات والفرص المتكافئة لتحقيق أعلى مستويات التميز».

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز الجديد لمنظومة التعليم الخاص في دبي ينسجم مع أهداف استراتيجية التعليم 33، التي تضع الطالب في قلب المنظومة التعليمية من خلال توفير تعليم عالي الجودة بفرص متكافئة، وتزويد الطلبة بالمهارات الضرورية في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم، إلى جانب تمكينهم من مهارات التفكير الناقد والاستدامة، وضمان جاهزيتهم لمواجهة التحديات المستقبلية والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بوصفهم مبتكرين وقادة قادرين على صناعة المستقبل.

وأكدت ميران أن هذه النتائج الاستثنائية تعكس قدرة منظومة التعليم في دبي على تجاوز التوقعات، وتشكل انطلاقة قوية ومُحفِّزة لتعزيز التزامنا المشترك ببلوغ الأهداف المستقبلية لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى استراتيجية التعليم 33.

وأشارت إلى أن نتائج الدراسة الدولية أظهرت تقدماً ملحوظاً حقَّقه الطلبة الإماراتيون في مادتي العلوم والرياضيات، حيث تجاوزت معدلاتهم المتوسط العالمي، مقارنة بالدورة السابقة في عام 2019.

وقالت: «وفقاً لنتائج دراسة TIMSS 2023، سجَّل طلبة الصفين الرابع والثامن في المنهاج التعليمي الهندي أداءً أعلى من أقرانهم في دبي في جميع مستويات الدراسة الدولية، يليهم طلبة منهاج البكالوريا الدولية، ثم طلبة المنهاج البريطاني».

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان جودة التعليم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فاطمة إبراهيم بالرهيف: «تُبرز نتائج دراسة (TIMSS) تفاني المدارس الخاصة بدبي في تقديم تعليم عالمي المستوى لطلبتنا، حيث يعكس التحسن المستمر في أداء الطلبة التزامنا المشترك برفع سقف المعايير وتوفير بيئة تعليمية تتيح لكل طفل الفرصة لتحقيق التميز. كما تُعد هذه النتائج الاستثنائية شهادة على الجهود المخلصة للمعلمين في دبي، والدعم المتواصل من أولياء الأمور، وإصرار طلبتنا على تحقيق التفوق عالمياً.»

وأضافت: «تضمنت دراسة (TIMSS)، للمرة الأول، إطاراً مخصصاً لتقييم المواقف والسلوكيات البيئية للطلبة كجزء من استبياناتها المرتبطة بالدراسة، حيث حقَّق طلبة المدارس الخاصة في دبي المركز الثالث عالمياً في هذا الجانب، ما يبرز الاهتمام المتزايد لمنظومة التعليم في دبي بمفاهيم الاستدامة والتعليم البيئي».

الحفاظ على البيئة

وأظهرت نتائج الدراسة أن 97% من طلبة الصف الرابع، و91% من طلبة الصف الثامن في المدارس الخاصة بدبي يُقدِّرون أهمية الحفاظ على البيئة.

واشتملت دراسة TIMSS 2023 على استبيان لرصد آراء الطلبة حول جوانب مختلفة من تجربتهم التعليمية، حيث أشار نحو 90% من طلبة الصف الرابع، و84% من طلبة الصف الثامن في المدارس الخاصة بدبي إلى أنهم يشعرون بالانتماء إلى المدرسة، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 87% و79% على التوالي.

وشارك في دراسة TIMSS 2023 نحو 9500 طالب وطالبة من الصف الرابع ينتمون إلى 185 مدرسة خاصة في دبي، و8500 طالب وطالبة من الصف الثامن ينتمون إلى 159 مدرسة خاصة في الإمارة.

وتعتمد هيئة المعرفة والتنمية البشرية على نتائج التقييمات الدولية منذ المشاركة الأولى لدبي في دراسة TIMSS في عام 2007 باعتبارها أحد المدخلات الدورية لرصد واقع النظام التعليمي في قطاع التعليم بالإمارة.

. المدارس الخاصة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في «علوم الصف الرابع» والرابعة عالمياً في «علوم الصف الثامن».

. المدارس الخاصة تحتل المرتبة السابعة عالمياً في «رياضيات الصف الرابع» والمرتبة السادسة عالمياً في «رياضيات الصف الثامن».

. الطلبة الإماراتيون يتخطون المعدل العالمي في العلوم والرياضيات ويحققون تقدماً ملحوظاً مقارنة بدراسة 2019.