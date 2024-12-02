فعاليات.. جامعة الإمارات في المركز 112 عالمياً بالعلوم متعددة التخصصات

حققت جامعة الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها بحصولها على المركز 112 عالمياً والأول محلياً، في تصنيف «تايمز» للعلوم متعددة التخصصات، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع زمالات شميدت للعلوم، حيث يقيّم هذا التصنيف المبتكر إسهامات الجامعات في العلوم متعددة التخصصات، ما يعزز مكانة جامعة الإمارات نحو تحقيق التميز والريادة في البحث العلمي والابتكار.

وتضمن تصنيف العلوم متعددة التخصصات (ISR) نحو 749 جامعة من 92 دولة ومنطقة، حيث يتم تقييم المؤسسات في 11 مؤشر أداء عبر ثلاثة مجالات رئيسة، أولاً «التمويل»: تقييم الدعم المالي للبحث متعدد التخصصات من مصادر أكاديمية وصناعية، ثانياً «البنية التحتية والدعم»: قياس جهود المؤسسة مثل المنشآت والدعم الإداري وعمليات الترويج التي تسهم في نجاح البحث متعدد التخصصات، ثالثاً المخرجات (البحث والسمعة): التركيز على المنشورات متعددة التخصصات وجودتها وأثرها عبر التخصصات وسمعة المؤسسة في دعم البحث المشترك.

وأوضح مدير جامعة الإمارات بالإنابة، الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، أن «تحقيق المركز 112 عالمياً، والأول محلياً، دليل على التزام جامعة الإمارات بتعزيز البحث العلمي المبتكر والمتعدد التخصصات الذي يعالج التحديات العالمية الملحة، حيث يعكس هذا الإنجاز الجهود والمساعي المستمرة للجامعة نحو تحقيق الريادة والتميز».