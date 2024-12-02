ابتكارات أكاديمية.. 3 طالبات يبتكرن جهازاً ذكياً لمتابعة صحة الحيوانات

طوّرت ثلاث طالبات في جامعة الإمارات جهازاً مبتكراً لمراقب درجة حرارة الحيوانات ومؤشراتها الحيوية على مدار الساعة، وإرسال البيانات بشكل فوري إلى الجهة المتابعة، ما يسهم في سرعة اكتشاف الأمراض، وعزل الحالات المصابة، لحماية بقية الحيوانات.

وأوضحت الطالبات: صافية محمد المنصوري، ووديمة حارب الشامسي، وطيبة الكعبي، أن الابتكار تم تحت إشراف عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، مشيرات إلى أن الهدف من الابتكار هو حماية الحيوانات بشكل أفضل، وتحسين حيوية الحيوان، والقدرة على اكتشاف معلومات العلامات الحيوية له في الوقت الفعلي.

وتُعد معدات الرصد البيطري أداة أساسية للمهنيين البيطريين، ويوفر هذا الجهاز قراءات موثوقة ودقيقة، ما يضمن سلامة الحيوانات، ويتم تشغيل الجهاز إما عن طريق البطارية أو مصدر الطاقة المتردد، ويمكن استخدام جهاز مراقبة الحيوانات في اكتشاف الأكسجين في الدم الحيواني بشكل مستمر وديناميكي، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وتخطيط القلب، ومعدل التنفس، ومعدل ضربات القلب، وأول أكسيد الكربون، وما إلى ذلك، وهذه المعلومات ضرورية لعملية التشخيص والعلاج.