ذياب بن محمد يفتتح أكاديمية أبوظبي للضيافة «لي روش»

افتتح سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش في أبوظبي، وكان في استقبال سموّه رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، محمد عبدالله الجنيبي، والمدير العام للأكاديمية، جورجيت ديفي، وعميد الأكاديمية، البروفيسور سكوت ريتشاردسون.

وتفقّد سموّه مَرافق الأكاديمية في جولة رافقه خلالها كل من جورجيت ديفي والبروفيسور سكوت ريتشاردسون، واستمع سموّه خلالها لشرح قدّمه الطالب، طحنون القبيسي، عن المنهاج الذي تقدّمه الأكاديمية، والذي يمزج بين أرقى معايير التعليم العالمية في مجال الضيافة والتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.

واطّلع سموّه، خلال الجولة، على المرافق المتطورة التي توفرها الأكاديمية وتشمل مختبرات تجريبية، ومنطقة تدريب تحاكي البيئة الفندقية مزوّدة بمنطقة استقبال حقيقية، ما يتيح للطلاب خوض تجارب عملية تحاكي واقع قطاع الضيافة وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال محمد الجنيبي: «نفخر جداً بافتتاح هذا الصرح الأكاديمي الأول من نوعه في دولة الإمارات، بهدف تأهيل جيل جديد من المواهب الإماراتية والعالمية، لتمكين منظومة خدمات الضيافة المستدامة في الدولة، وتجسيد قيم الضيافة الإماراتية».

وأضاف: «إن هذه الشراكة مع مؤسسة (لي روش) العريقة تعكس التزامنا بالتميّز، وتنسجم مع الرؤية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والريادة في هذا القطاع».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة لي روش العالمية للضيافة، كارلوس دييز دولا لاسترا: «يشرّفنا أن ننقل إرثنا العريق في تعليم الضيافة إلى دولة الإمارات، من خلال مهمتنا التي تركّز على تأهيل طلاب الأكاديمية لتولي قيادة قطاع الضيافة، بالمزج بين مواكبة متطلبات المستقبل وتجسيد قيم الأصالة والكرم في دولة الإمارات».

وقالت جورجيت ديفي: «تستعد أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، لتصبح ركيزة أساسية في منظومة الضيافة بدولة الإمارات، من خلال تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، وتعزيز الريادة في مجال الضيافة، وتتطلّع الأكاديمية إلى الترحيب بالطلاب الذين سيواصلون ترسيخ إرث الضيافة الإماراتية، وتعزيز دورها مركزاً للتميّز في خدمات الضيافة».

حضر حفل الافتتاح وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، على رأسهم مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، غنّام المزروعي، والمدير العام بالإنابة لمكتب المشاريع الوطنية، حمد الزعابي، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح الجزيري.