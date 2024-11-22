«سوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج 217 طالباً وطالبة

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي، مساء أمس، بتخريج الدفعة الـ15 من طلبتها، وذلك تحت رعاية وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس أمناء الجامعة، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

وضمت الدفعة 217 طالباً وطالبة، منهم 146 من برامج البكالوريوس و66 من برامج الماجستير وخمسة من برنامج الدبلوم من مركز التعليم المستمر.

وتعكس دفعة خريجي هذا العام التنوّع الذي تتسم به جامعة السوربون أبوظبي، إذ تضم 149 خريجة و68 خريجاً من 36 جنسية مختلفة، ووصلت نسبة الخريجين الإماراتيين إلى 51.6% من إجمالي الطلبة، ما يسلط الضوء على التزام الجامعة الراسخ بتنمية المواهب المحلية، إلى جانب دورها المهم بوصفها مؤسسة أكاديمية عالمية نظراً إلى الجنسيات المختلفة للخريجين.

وقال المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، في كلمته للخريجين، إن «هذا اليوم ثمرة جهودكم المضنية، وصبركم، وتفانيكم، وبداية رحلة جديدة ستُشكل مستقبلكم ومستقبل العالم من حولكم، وتذكروا دوماً أن تعليمكم ليس لتطوير حياتكم الشخصية فقط، بل لخدمة المجتمع ككل ووطننا الغالي».