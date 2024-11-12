«التربية» و«سبيس 42» تطلقان مبادرة تعليمية لطلبة المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، و«سبيس 42» الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إطلاق مبادرة تعليمية للجيل القادم من العلماء والمهندسين والمتخصصين في علوم الفضاء، تزامناً مع بدء الاستعدادات النهائية لإطلاق قمرها الاصطناعي من الجيل الجديد «الثريا 4».

وتشمل المبادرة تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس الحكومية في الإمارات إلى المراكز التابعة لشركة «الياه سات» للخدمات الفضائية في جميع أنحاء الدولة.

وتعد المبادرة جزءاً من حملة تعريفية تستبق الإطلاق المرتقب للقمر الاصطناعي «الثريا 4»، تحت شعار «عالم واحد، واتصال دائم»، وتهدف إلى تعزيز المشاركة في العلوم من خلال تجارب التعليم العملي التي تتوافق مع مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الياه سات» للخدمات الفضائية التابعة لشركة «سبيس 42»، علي الهاشمي، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يأتي مع اقتراب إطلاق القمر الاصطناعي من الجيل الجديد، حيث تأتي المبادرة في إطار الالتزام برعاية الجيل الجديد من العلماء الشباب، ودعم استراتيجية الفضاء الوطنية لدولة الإمارات لعام 2030.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في وزارة التربية والتعليم، سليمان الكعبي، حرص الوزارة على إشراك الطلبة في مختلف المجالات الريادية التي تحظى بأولوية كبيرة ضمن رؤية دولة الإمارات، خصوصاً في مجال علوم الفضاء وما يرتبط به من تقنيات، مثمناً حرص «سبيس 42» على إفراد مساحة لطلبة المدارس الحكومية ليكونوا أحد محاور تركيز هذه المبادرة، وجزءاً أساسياً من مشروعاتها المستقبلية.

وبيّن أن الوزارة تعمل على تمكين الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وإعدادهم ليقودوا مختلف القطاعات الحيوية في الدولة مستقبلاً، مشيراً إلى أن التعاون مع «سبيس42» سيسهم في تعزيز معارف الطلبة في مجالات العلوم المتقدمة، من خلال تعريفهم بالأثر الفعلي لأنشطة الشركة ومشروعاتها، إضافة إلى دورها المحوري في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الفضاء.