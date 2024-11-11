طلبة جامعة الإمارات يفوزون بالمركز الأول والرابع في تحدي "كيبو"

فاز فريق من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمركز الأول محلياً، والرابع عالمياً في النسخة الخامسة لتحدي كيبو لبرمجة الروبوت، الذي نظمته وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة ناسا، في اليابان بمشاركة 15 دولة.

وأشارت الطالبة مريم الكتبي، رئيسة الفريق إلى أن هذه المسابقة تُعد واحدة من المسابقات العالمية الخاصة ببرمجة الروبوت، حيث أقيمت على مرحلتين، كانت المرحلة الأولى بمشاركة مختلف جامعات دولة الإمارات وشهدت تنافساً كبيراً، حيث حصل فريق الجامعة على المركز الأول على مستوى الدولة، من بين خمسة فرق جامعية.

ووفالت إنه في المرحلة الثانية تمكنا من دخول المسابقة بهمة عالية، لتحقيق نتائج متقدمة، واستطعنا من خلال التدريب المستمر من مواجهة طلاب جامعات عالمية، والفوز بالمركز الرابع بعد منافسة قوية.

وأعرب الطلبة عن شكرهم للدعم المستمر من أساتذتنا وإدارة الجامعة الذين ساعدوهم على تحقيق هذا الإنجاز الكبير، متطلعين إلى مواصلة الجد والاجتهاد لنكون خيرَ سفراء لجامعتنا ووطنا في جميع المحافل".

وأظهر الفريق مهارات عالية لتحديد والتعرف على الصور "في الوقت الفعلي داخل مقصورة الفضاء الدولية" بالذكاء الاصطناعي، والتحكم بالروبوت Astrobee بهدف تحديد الأدوات التي يحتاج إليها رائد الفضاء خلال رحلته، حيث حصل الفريق على أعلى معدل نقاط خلال مرحلة التصفيات الأولى، وبناء على تلك النتيجة تم تأهله للمشاركة في التحديات النهائية في اليابان.

وضم فريق الطلبة " مريم الكتبي، وأكيو النجار، من كلية الهندسة، وسارة المرزوقي، ومحمد المحمد، وحسين الإمام، وعبد العزيز الكناكري من كلية تقنية المعلومات"، بإشراف الدكتور فادي النجار من كلية تقنية المعلومات.