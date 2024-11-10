توفير بعثات للطلبة المواطنين الحاصلين على 60% في الثانوية

وفرت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، فرصة للطلبة المواطنين الذين لم يحققوا معدل درجات مرتفعاً في الثانوية العامة، لاستكمال دراساتهم الجامعية في أفضل الكليات المجتمعية والجامعات الدولية بالعالم من خلال مسار بديل (2+2) أو (1+3) الذي يمنح الطلبة فرصة جديدة لتحقيق إنجازات أكاديمية وشخصية متقدمة في مجموعة واسعة من المجالات العلمية.

وأوضحت الدائرة، على موقعها الإلكتروني، أن برنامج البعثات الدراسية «خطوة» يُعد منحة ممولة بالكامل تغطي الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة طوال مدة الدراسة، مشيرة إلى أن مسار بديل (2+2) يتيح فرصة الدراسة لمدة سنتين في كلية مجتمعية بالولايات المتحدة الأميركية أو كندا، وتحصيل ساعات دراسية معتمدة، تليها سنتان أخريان في إحدى الجامعات الدولية يحصل بعدها الطالب على شهادته الجامعية، أما بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا فيمكنهم الالتحاق ببرنامج تأسيسي لمدة عام واحد، تليه ثلاث سنوات في إحدى الجامعات الدولية ليتمكن الطلبة من الحصول على شهاداتهم الجامعية، وهو ما يسمى مسار (1+3)، كما قد تصل مدة البرنامج إلى خمس سنوات في حال دعت الحاجة إلى حصول الطالب على سنة تحضيرية لدراسة اللغة الإنجليزية.

وذكرت الدائرة أن معايير القبول في البرنامج تستلزم أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على معدل 60% في الصفين الـ11 والـ12، وحاصلاً على درجة 3.5 على الأقل في اختبار الآيلتس في السنتين الماضيتين، ولديه خطاب استكمال الخدمة الوطنية (للطلبة الذكور)، إضافة إلى أن يكون على استعداد تام للالتزام بالإقامة مع عائلة حسب متطلبات البرنامج.

وحددت الدائرة 77 تخصصاً دراسياً في 48 كلية مجتمعية وجامعة دولية تلبّي متطلبات القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية لدولة الإمارات، وتشمل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والتعليم، والهندسة والبناء والتصنيع، والصحة والرفاهية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والخدمات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

وأكدت الدائرة استمرار تلقي طلبات التسجيل في برنامج (مسار بديل 2+2) حتى نهاية ديسمبر المقبل، فيما سيتم التقييم والاختبار في الفترة من يناير حتى مارس 2025، وإعلان أسماء المقبولين في شهر أبريل، والبدء في إعداد الطلبة المقبولين وتحضيرهم للسفر والدراسة حتى شهر يونيو لبدء الفصل الدراسي الأول 2025 في جامعاتهم، لافتة إلى أنه في حال انسحاب الطالب من البرنامج قبل استكمال دراسته، فسيتوجب عليه إعادة دفع كل المبالغ المدفوعة في رحلته التعليمية، وذلك بحسب ما جاء في عقد الطالب الذي تم مشاركته مع جميع الطلبة.

وأفادت دائرة التعليم والمعرفة، بأن مزايا برنامج مسار بديل (2+2) تتضمن توفير فرصة للطلبة الذين لم يحققوا طموحاتهم بعد عبر رحلة شخصية وأكاديمية فريدة ومثرية، وتحسين لغتهم الإنجليزية وتوسيع آفاق ثقافتهم عبر خيار الإقامة مع عائلة، وطرح مجموعة واسعة من التخصصات الدراسية التي تتماشى مع فرص سوق العمل، وتوفير جلسات فردية مع مرشدين متخصصين لإعدادك وتعريفك بالمحطات الأساسية طوال رحلتك التعليمية، والوصول إلى شبكة خريجي وطلبة البرنامج، والحصول على الدعم المباشر عبر خدمة الخط الساخن المتاح 24/7، إضافة إلى حصول الطلبة على الإرشاد المهني تحضيراً للعمل.

• البعثات تشمل 77 تخصصاً دراسياً في 48 كلية مجتمعية وجامعة دولية.