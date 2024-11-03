15 نوفمبر آخر موعد للتسجيل في مسار «الدراسة المنزلية»

أكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء التسجيل في مسار «الدراسة المنزلية» في 15 نوفمبر الجاري، فيما انتهى التسجيل للفترة الأولى في «المسار التطبيقي» 31 أكتوبر الماضي، ويستمر التسجيل للفترة الثانية حتى 31 يناير 2025، مشيرة إلى انتهاء التسجيل في مساري «محو الأمية» و«العام الأكاديمي» 25 أكتوبر الماضي.

وأعلنت الوزارة الشهر الماضي، فتح باب التسجيل في مسار محو الأمية والمسار العام الأكاديمي، ومسار الدراسة المنزلية، ضمن مسارات التعليم المستمر المتكامل، فضلاً عن التسجيل في المسار التطبيقي، موضحة أن التقدم بطلبات التسجيل في مسارات التعليم المستمر المتكامل المختلفة يكون من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة في إجاباتها عن استفسارات الطلاب عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في ما يخص المسار التطبيقي، يُسمح للدارسين بالتسجيل في المستوى الثالث والرابع (الصفان الـ11 والـ12) في المسار التطبيقي للعام الدراسي 2024-2025 على فترتين، الأولى من الأول إلى 31 أكتوبر، والفترة الثانية من السادس إلى 31 يناير 2025، وتُعقد الدراسة عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية خلال الفترة المسائية من 4:00 حتى 9:00 مساء.

أما بالنسبة للطلبة من مختلف إمارات الدولة، فذكرت أنه يمكنهم التقديم على طلب تسجيل في التعليم المستمر المتكامل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، لافتة إلى أنه يمكن للدارسين المنقطعين عن الدراسة منذ فترة طويلة، أو من ليست لديهم شهادات دراسية معتمدة، التسجيل في التعليم المستمر المتكامل مسار الدراسة المنزلية (تحديد المستوى) في حال استيفائهم شروط التسجيل والقبول.

وأوضحت أن «مسار الدراسة المنزلية» هو برنامج تعليم ذاتي يبدأ من الصف السابع حتى الصف الـ12، وفقاً لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ومعترف به من جميع الجامعات في الدولة.

ورداً على استفسار حول إمكانية التقديم على الثانوية العامة مجدداً، قالت: «يُسمح للطلبة المواطنين بإعادة الثانوية العامة بشرط أن تكون الشهادة متوافقة مع المسار العام لمنهاج وزارة التربية والتعليم».

ورداً على استفسار حول تصديق شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج الدولة، أشارت إلى أن الشهادات الدراسية الصادرة من خارج دولة الإمارات تُصدّق من وزارة التربية والتعليم، وسفارة دولة الإمارات ووزارة الخارجية في الدولة التي صدرت منها الشهادة.