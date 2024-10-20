سؤال وجواب

■ يتساءل ولي أمر طالب: هل يحق للمدرسة تحصيل رسوم إضافية على الطلبة أصحاب الهمم؟

■■ أكدت دائرة التعليم والمعرفة، ضرورة اتباع المدارس مبدأ الدمج الذي ينص على أن الحصول على التعليم بشكل عادل يعتبر حقاً من حقوق الطلبة، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للإيفاء باحتياجات أي من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، ضمن جدول الرسوم الخاصة بالمدرسة، مشيرة إلى إمكانية طلب رسوم إضافية في حال استلزمت حاجة الطالب تدخلاً متخصصاً يفوق ما تستطيع المدرسة توفيره، على ألا تتجاوز الكلفة 50% من رسوم الدراسة.