«مواصلات الإمارات» تنفذ 260 ألف رحلة مدرسية خلال أسبوعين

أعلنت مواصلات الإمارات أنها أكملت بنجاح أكثر من 260 ألف رحلة مدرسية في الأسبوعين الأولين من العام الدراسي الجديد.

ومع عودة الطلبة إلى الفصول الدراسية، لعبت الاستعدادات وبرامج التدريب التي قدمتها دوراً حاسماً في ضمان انتقال سلس، حيث خضع 10 آلاف و728 سائقاً لبرنامج تدريب صارم بلغ إجماليه 51 ألفاً و777 ساعة عبر 28 برنامجاً تدريبياً متخصصاً.

وأكمل 6723 مشرفاً ومشرفة نقل وسلامة في الحافلات 39 ألفاً و488 ساعة من التدريب من خلال 28 برنامجاً تدريبياً مخصصاً.

ويُعد الأداء المتميز لمواصلات الإمارات في مجال النقل المدرسي جزءاً من إرثها الأوسع من التميز.

وهي تدير حالياً أسطولاً متنوعاً من نحو 33 ألف مركبة، بما في ذلك أكثر من 9500 حافلة مدرسية، و23 ألفاً و100 مركبة أخرى في قطاعات مختلفة.

ويراقب فريق متخصص جميع أنشطة الحافلات بدقة، ويضمن الامتثال لقواعد السلامة المرورية وتوفير استجابات فورية لأي مشكلات ناشئة.

وتخدم العمليات الواسعة لمواصلات الإمارات أكثر من 1500 عميل على مستوى الدولة، وتدعمها موارد بشرية محترفة تضم أكثر من 32 ألف موظف.

وتشمل البنية التحتية لها 46 منشأة، تضم 31 مركزاً لخدمة العملاء، و46 ورشة عمل فنية، و10 مراكز لفحص المركبات الثقيلة.