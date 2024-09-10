كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم جلسة بعنوان "تطوير الذات لبناء شخصية قيادية" لمجموعة اينوك

ألقى سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يوم الخميس 5 سبتمبر، محاضرة ملهمة بعنوان "تطوير الذات لبناء شخصية قيادية" لموظفي مجموعة اينوك. حضر المحاضرة عدد كبير من العاملين في المجموعة، وذلك في مقر اينوك. تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز القدرات القيادية وتطوير المهارات الشخصية لدى الموظفين، والتي يشرف عليها سعادة سيف حمد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، والذي أكد على حرص المجموعة على تعزيز التعاون مع كلية محمد بن راشد في العديد من المجالات من بينها تطوير المهارات القيادية لدى العاملين بالمجموعة.

وفي محاضراته، تناول د. المري التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن ثورة البيانات والذكاء الاصطناعي تؤثر بشكل عميق على مستقبل الوظائف وأمن المعلومات. وقال: "إن العالم يشهد تغيرات جذرية نتيجة للثورات التكنولوجية، وعلى رأسها ثورة البيانات والذكاء الاصطناعي، وأنه من الضروري أن نكون مستعدين للتكيف مع هذه التغيرات عبر تبني تقنيات حديثة وتطوير المهارات الضرورية مثل التفكير التحليلي والإبداع."

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نشكر سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على ​جهوده الراسخة في تطوير الأنشطة البحثية والتدريبية في الكلية لتمكين قادة المستقبل من حمل راية التطوير والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن في مجموعة اينوك نؤمن بأن الموظفين هم أهم أصولنا، ولذلك نعمل دائماً على تعزيز القدرات والمهارات القيادية لديهم من خلال ورش العمل والمحاضرات الملهمة. نثمّن التعاون مع كلية محمد بن راشد ونتطلع إلى المزيد من الشراكة لتزويد موظفينا بأحدث ما توصّل إليه العلم في مجال الإدارة والحوكمة وتطوير رأس المال البشري."

تحديات التكيف مع الرقمنة

وتناول الدكتور المري أيضًا التحديات التي يفرضها عصر الرقمنة على القوى العاملة، مشددًا على ضرورة تطوير المهارات القيادية التي تشمل حل المشكلات المعقدة، والتفكير النقدي، والإبداع. وقال: "التكيف مع التحولات الرقمية يتطلب تطوير المهارات القيادية الأساسية، مؤكدًا أن التفكير التحليلي والابتكار هما من بين المهارات الحاسمة لبناء شخصية قيادية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة."

كما أكد الدكتور المري على أهمية التمسك بالقيم والمبادئ في ممارسة القيادة، مشيرًا إلى أن بناء القائد يبدأ من الداخل، ويتطلب تطوير الذات باستمرار. وأضاف: "القيادة تبدأ من داخلك. عليك أن تتمسك بقيمك ومبادئك، وأن تخطط لمستقبلك، وتعمل بجد واجتهاد. كما يجب أن تواصل التعلم وأن تُمكن فريق العمل المحيط بك لتحقيق رؤية مبتكرة ومستقبلية."

كما تطرق إلى ضرورة بناء "مثلث النجاح" الذي يشمل التفكير الإبداعي، التحليلي، وحل المشكلات، والذي يعد حجر الأساس لتطوير الشخصية القيادية الفعالة في مواجهة التحديات العالمية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن جهود مجموعة اينوك لتعزيز ثقافة القيادة والابتكار بين موظفيها، والتي تسعى من خلالها إلى تمكين الأفراد من الاستفادة من أحدث التطورات في مجال القيادة والتكنولوجيا. وتعكس هذه الجهود رؤية المجموعة في الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، مما يساهم في بناء قادة المستقبل القادرين على مواكبة التحولات العالمية.