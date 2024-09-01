«التربية» تحدّد شروط انتقال الطلبة بين المسارات التعليمية

حدّدت وزارة التربية والتعليم عدداً من المعايير والشروط لانتقال الطلبة بين المسارات التعليمية (العام، والمتقدم، والتطبيقي، والنخبة)، للعام الدراسي الجاري، ويستمر انتقال الطلبة من مسار إلى آخر حتى نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الجاري (الفصل الدراسي الأول).

وبيّنت الوزارة خلال «دليل القبول والانتقال بين المسارات التعليمية وآلية تنفيذه - العام الدراسي 2024-2025»، أن طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن (الحلقة الثانية)، مؤهلون للانتقال من «المتقدم» إلى «المسار العام»، حيث يكون ذلك الانتقال حسب رغبة الطالب أو بناءً على تحصيله الدراسي المنخفض أو رأي لجنة الدعم الأكاديمي.

فيما يُنقل الطالب في الصفوف من السادس إلى الثامن إلزامياً من المسار المتقدم إلى العام في حال كان راسباً في الرياضيات أو العلوم، أو حسب قرار لجنة الدعم الأكاديمي، وبالنسبة لطلبة الصفوف من التاسع إلى الـ12 فإنهم مؤهلون للانتقال من المسار العام إلى المتقدم، حسب رغبة الطالب مع الالتزام باختيار السيناريو الخاص بالمواد الاختيارية بعد الاجتماع مع المرشد الأكاديمي.

وبالنسبة لطالب الصف العاشر في المسار التطبيقي فإنه مؤهل للانتقال إلى المسار العام، بشرط الحصول على 85% فأعلى في الرياضيات واللغة الإنجليزية، فيما طالب الصفين (11 – 12) فإنه غير مؤهل للانتقال من المسار التطبيقي إلى المسار العام، لأن متطلبات مناهج الرياضيات والعلوم في المسار العام أعلى من مخرجات المسار التطبيقي في هذه الصفوف.

أمّا طالب الصف الـ11 في مسار النخبة فإنه مؤهل للانتقال إلى المسار العام، حسب رغبته، مع الالتزام باختيار السيناريو الخاص بالمواد الاختيارية لدى التحاقه بالصف الـ11، وبعد الاجتماع مع المرشد الأكاديمي، أما طالب الصف الـ12 فإنه غير مؤهل للانتقال من مسار النخبة إلى المسار العام، ولكن يجب على الطلبة في مسار النخبة من ذوي التحصيل المنخفض الانتقال إلى المسار المتقدم بناء على خطة دعم.

وحول معايير القبول وشروط الانتقال للمسار المتقدم (الحلقة الثانية)، فإن الوزارة اعتمدت معايير قبول التسجيل في «المتقدم» بناء على نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشددة على ضرورة استيفاء الطالب شروط المستوى الأكاديمي للمواد الثلاث (الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية) كافة لقبول التسجيل، في المسار المتقدم.

وأشارت الوزارة إلى درجات القبول في المواد الثلاث للصفوف من الرابع إلى الثامن، حيث حدّدت الوزارة الدرجة المقبولة لتحويل طالب الصفين الرابع والخامس، إلى المسار المتقدم، بنسبة 90% للرياضيات والعلوم، و80% للغة الإنجليزية، فيما اشترطت للطلبة الراغبين في التحويل للمسار المتقدم من الصفوف السادس إلى الثامن، الحصول على 80% في المواد الثلاث.

وفي ما يخص معايير القبول وشروط الانتقال للمسار المتقدم لطلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الـ12)، فإنها تركّز على استيفاء الطالب 80% في المواد الثلاث (رياضيات - علوم - لغة إنجليزية).

وذكرت في الدليل أن طلبة الصفوف من الخامس إلى العاشر في المسار العام مؤهلون للانتقال إلى المسار المتقدم، وكذلك فإن طلبة الصفين (11 - 12) يكونون مؤهلين للانتقال من مسار النخبة إلى المتقدم، في حال رغبوا في ذلك مع الالتزام باختيار السيناريو الخاص بالمواد الاختيارية بعد الاجتماع مع المرشد الأكاديمي. وفي حال كان طلبة هذين الصفين في مسار النخبة، ذوي تحصيل منخفض أو راسبين في الرياضيات ومادة أو أكثر من المواد العلمية في نهاية العام الأكاديمي، فإنهم يكونون مجبرين على الانتقال من مسار النخبة إلى المتقدم.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبة الصف العاشر، سواء في المسار العام أو المتقدم، هم فقط المؤهلون للانتقال إلى المسار التطبيقي، بشرط استيفاء معايير القبول.

• طالب الصف العاشر في المسار التطبيقي مؤهل للانتقال إلى المسار العام، بشرط الحصول على 85% فأعلى في الرياضيات واللغة الإنجليزية.

• يُنقل الطالب في الصفوف من السادس إلى الثامن إلزامياً من المسار المتقدم إلى العام في حال كان راسباً في الرياضيات أو العلوم.