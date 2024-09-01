4 خطوات لتحديد أوائل الثانوية في المدارس الخاصة بدبي

اعتمدت منظومة «تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي» أربع خطوات لتحديد الطلبة أوائل (الثانوية العامة) من الإماراتيين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، لتكريمهم ورعايتهم، بمنح مكافآت مالية ومنح دراسية للطلبة المواطنين، وخصومات مجزية وإقامة ذهبية للطلبة المقيمين.

وتستهدف المنظومة تكريم ورعاية أوائل الثانوية العامة التي تطبق المنهاج الوزاري، والمنهاج الأميركي (AP)، والمنهاج البريطاني، ومنهاج البكالوريا الدولية.

كما تسعى المنظومة إلى توفير فرص التعليم والتطوير للكفاءات الوطنية في أرقى مؤسسات التعليم العالي، وتزويدها بالمهارات التخصصية والقيادية والريادية، ما يعزّز قدرتها التنافسية ويساعدها على الاستمرار في ممارسة دورها الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.

وتبدأ خطوات تحديد الطلبة الأوائل بإدخال المدارس الخاصة - التي تطبق المناهج المستهدفة - نتائج الطلبة في نظام «احتساب الدرجات»، ثم تستخدم المنظومة أوزان «نقاط التعرفة» المتبعة في نظام القبول في الجامعات الدولية، ويتم من خلالها حصر ومقارنة نتائج وإنجازات الطلبة في مختلف المناهج الدولية المستهدفة، ويلي ذلك استخدام أوزان «نقاط التعرفة» لاحتساب نتائج الاختبارات الخارجية، بالنسبة لنتائج الطلبة في المنهاج الأميركي (AP)، وفي المنهاج البريطاني بنظام (A Level)، إضافة إلى نتائج اختبارات الطلبة في منهاج البكالوريا الدولية، وأخيراً يتم اختيار الطلبة الأوائل في المسارات التعليمية المختلفة في منهاج وزارة التربية والتعليم، بحسب نتائج الثانوية العامة في إمارة دبي الصادرة عن الوزارة.

وتأتي المنظومة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قبل نحو عامين لتكريم ومكافأة الطلبة المتفوقين في الإمارة، وتحفيزهم على الأداء الأكاديمي المتميز، وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية للمواهب الشابة والكفاءات الواعدة.

ويأتي التكريم تعزيزاً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تقدير وتكريم المتفوقين الأوائل من الثانوية العامة على مستوى الدولة، والعمل على اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة، وتوجيهها لقطاعات المستقبل، وتسخير الإمكانات في إعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة لتولي دفة قيادة مستقبل الدولة، وبناء صنّاع المستقبل.

وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ضمن إجابتها عن الأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني، حول الحوافز والمكافآت المستحقة للطلبة الأوائل في المنظومة، بأنه يتم تقديم مكافأة مالية لكل طالب متفوق، وتوفير منح دراسية محلياً ودولياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين، إضافة إلى طرح خصومات مجزية للطلبة المقيمين، للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، مع أولوية الحصول على الإقامة الذهبية للطلبة وعائلاتهم، وذلك بحسب الآلية المتبعة بهذا الشأن في الإمارة.