"الشارقة للتعليم الخاص" تتفقد عددا من مدارس الإمارة للاطمئنان على سير العملية التعليمية

تفقد وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص سير العمل فى عدد من مدارس الإمارة، بغرض الاطمئنان على العملية التعليمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المدارس، وتقديم الدعم والإشراف المباشر لها وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وخلال زيارة الوفد للمدارس التقت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بمديري المدارس والهيئات التدريسية فيها حيث أكد وفد الهيئة على أهمية التعاون بين أطراف العملية التعليمية لتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة..

ورفعت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه المتواصل للتعليم، مؤكدة أن هذه الزيارات تعكس التزام الهيئة بدعم جهود المدارس الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع والتميز.

وثمنت الدكتورة محدثة الهاشمي، الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور في سياق توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار معربة عن ثقتها بأن العمل المشترك هو ما يقود إلى تحقيق نجاح مستدام في المسيرة التعليمية، مؤكدة أيضا على دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية من خلال تواصلهم الإيجابي مع مدارس أبنائهم ومتابعتهم المستمرة، وتوفير البيئة المناسبة للمذاكرة، مما يعزز من نجاح أبنائهم وتميزهم.

بدوره أثنى مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني، على الجهود التي بذلتها الإدارات المدرسية لتوفير انطلاقة سلسة ومتميزة للعام الدراسي مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت حملة "العودة إلى المدارس" هذا العام تحت شعار "مدرستي تبتكر"، خلال الفترة من 19 أغسطس الجاري إلى 15 سبتمبر القادم، للوقوف على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة.