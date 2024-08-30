«التربية» تحدد يوماً مفتوحاً لتعريف ذوي الطلبة بخطة الدراسة

وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية بتنظيم اليوم (الجمعة)، «يوماً مفتوحاً» للطلبة وأولياء أمورهم في مرحلة رياض الأطفال والحلقات التعليمية الأخرى، من الصف الأول إلى الصف الـ12، بهدف تعريفهم بالخطة الدراسية التي ستطبقها المدارس خلال العام الدراسي الجاري (2024-2025)، إضافة إلى تعريفهم بقواعد السلوك المطبقة في المدارس.

ويأتي أولياء أمور الطلبة، ممثلين في «مجالس أولياء الأمور» ضمن فرق تنفيذ الأنشطة والفعاليات في المدارس، وتضم هذه الفرق كذلك إدارة المدرسة وفريق الاستقبال والدعم، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق الأمن والسلامة، وفريق المتطوعين، حيث تتكون فرق العمل بالمدارس من معلمين وطلبة و«مجالس أولياء الأمور»، فيما تتمثل أبرز الفعاليات في اللوائح والتعليمات، والأنشطة، والألعاب والورش، حيث يشارك أولياء أمور الطلبة في تنفيذها حسب مهاراتهم، وبالتنسيق مع الفرق المختصة.

وتنظم المدارس، خلال اليوم المفتوح، بعض الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تضفي جواً من الألفة والتقارب بين الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم، ويتضمن اليوم المفتوح شرحاً عن المسارات التعليمية، ونظام المواد الاختيارية الذي يقدّم لطلبة الثانوية، إضافة إلى خيارات لبناء خطتهم الدراسية، وتخطيط رحلتهم التعليمية، بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم الأكاديمية.

وشارك أولياء الأمور خلال أسبوع العودة التدريجية إلى المدارس ضمن فرق العمل المنظمة للفعاليات في كل مدرسة، حيث تولت فرق أولياء الأمور نشر الإيجابية، وتحفيز الأبناء على حضور أسبوع العودة للمدارس، والمشاركة في الفعاليات، والتواصل المستمر والإيجابي مع إدارة المدرسة وفرق العمل، وتنفيذ ورش عمل بحسب مهارات كل منهم، مثل الحِرف اليدوية، وفعاليات التراث، والرسم الحي والنشاط البدني.

وستعمل الإدارات المدرسية على تقييم الفعاليات المطبقة، واستقبال التغذية الراجعة من الطلبة وأولياء الأمور والمشاركين، واستخدام هذه الملاحظات لتحسين الأنشطة المستقبلية.

وحددت الإدارات المدرسية سيناريوهات العودة التدريجية للطلبة مع اعتماد المرونة في الدوام خلال الأسبوع الأول.