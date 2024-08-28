«التربية» تتيح اعتماد الدوام المرن للطلبة

تتيح وزارة التربية والتعليم لمدير المدرسة صلاحية تنظيم العودة التدريجية للمراحل الدراسية.

وشدد دليل «حملة العودة للمدارس» على ضمان توفير برنامج استقبال للطلبة وأولياء أمورهم، ليكون برنامجاً تعريفياً يدعم انطلاقة بداية العام الدراسي، إضافة إلى السماح لأولياء أمور الطلبة بمشاركة أبنائهم فعاليات العودة للمدارس، وتخصيص فعاليات متنوعة ترفع جاهزية الطالب، وتوفير برامج خاصة لطلبة المستوى الأول روضة وأولياء أمورهم، وكذلك طلبة الصفوف الأول والخامس والتاسع وأولياء أمورهم، والمرونة في حضور وانصراف الطلبة.

وحددت حملة العودة للمدارس التي يطبقها الفرع المدرسي الأول التابع لوزارة التربية والتعليم، للعودة التدريجية، خيارين للحلقة الأولى (الصفوف من الأول إلى الرابع): الأول يبدأ الدوام المدرسي فيه 7:30 وينتهي 11:10 أيام الإثنين إلى الخميس، والدوام في هذا الخيار الجمعة من 7:30 إلى 11:00، أما الخيار الثاني فيبدأ فيه طلبة الحلقة نفسها الدوام من 8:00 صباحاً وينتهي 11:55 من الإثنين إلى الخميس، ومن 8:00 إلى 11:45 الجمعة.

أما الحلقتان الثانية والثالثة فيختلف بدء دوام الطلاب عن الطالبات، حيث يبدأ دوام الطلاب 7:30 صباحاً وينتهي 12:00 ظهراً، من الإثنين إلى الخميس، ويبدأ الدوام الجمعة 7:30 وينتهي 10:45 صباحاً، أما دوام الطالبات في الحلقتين فمن 8:00 صباحاً إلى 12:45 ظهراً من الإثنين إلى الخميس، ويبدأ الدوام الجمعة من 8:00 وينتهي 11:30 صباحاً.