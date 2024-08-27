انتشار دوريات المرور يفك «الازدحام» في أول يوم دراسي

كثّفت دوريات إدارات المرور على مستوى الدولة، أمس، من وجودها في التقاطعات والطرق الرئيسة المؤدية إلى مناطق المدارس، في أول يوم دراسي، للحد من الازدحام وضمان انسيابية حركة السير والمرور، فيما أطلقت وزارة الداخلية حملتها «السلامة المرورية لطلبة المدارس».

ورصدت بعض الازدحامات في محيط مناطق المدارس على مستوى الدولة، إذ حرص كثير من الأسر في أول يوم دراسي، على استخدام مركباتهم لاصطحاب أبنائهم بأنفسهم وتوصيلهم إلى المدارس.

وشهدت طرق أبوظبي صباح أمس، انسيابية في حركة السير والمرور بوجه عام، إذ حرصت دوريات المرور على التواجد في نقاط رئيسة على الطرق المؤدية إلى المدارس، ما أسهم في تسهيل حركة السير والمرور، فيما شهدت بعض الطرق ازدحاماً، لا سيما في موعد الخروج من المدارس، نتيجة كثافة حركة المركبات.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي بمشاركة إدارات المرور في الدولة الحملة الفصلية المرورية الرابعة للعام الجاري، تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس»، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف توعية شرائح المجتمع كافة، خصوصاً أولياء الأمور وطلبة المدارس والسائقين والمعنيين بنقل الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لتعزيز الثقافة المرورية لديهم وتوفير بيئة مدرسية آمنة خالية من الحوادث، وجعل الطرق أكثر أماناً.

وقال رئيس المجلس المروري الاتحادي، العميد المهندس حسين الحارثي، في تصريحات صحافية، إن خطة الحملة التوعوية تشتمل على تكثيف الدوريات المرورية لمراقبة الطرق الرئيسة والفرعية أمام المدارس، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية ومنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب.

كما تم إعداد برنامج شامل لحملات التوعية المرورية وورش العمل للتعريف بالقواعد والأنظمة والإرشادات المرورية وبرامج التوعية والتثقيف لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، بالتعاون مع المعنيين بتوفير السلامة للطلاب، والعمل على نشر الوعي والثقافة المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر نقاط التوعية المرورية على الطرق في الدولة.

وقال الحارثي إن الحملة تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع عموماً وطلبة المدارس خصوصاً، وضبط أمن الطرق، تعزيزاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية.

وأضاف: «نواصل مع كل بداية عام دراسي جهودنا بالتعاون مع وزارة التربية والجهات المعنية، من أجل العمل على توفير السلامة المرورية لطلبة المدارس، وقد أطلقنا بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة الحملة الوطنية (يوم بلا حوادث) ليكون أول يوم في العام الدراسي بلا حوادث مرورية».

وأشار إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات في الدولة والعديد من الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، مؤكداً الحاجة إلى المزيد من التوعية والإرشاد لتعزيز السلامة المرورية لدى أولياء الأمور والطلبة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، مؤكداً أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والبرامج الهادفة إلى توعية الطلاب بهدف الوصول إلى أكبر شريحة منهم عبر مختلف وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تكثيف دوريات المرور حول المدارس لتنظيم حركة السير.

• أُسر كثيرة حرصت على اصطحاب أبنائها وتوصيلهم إلى المدارس في أول يوم دراسي.