4 خطوط جديدة للحافلات في دبي

تطلقُ هيئة الطرق والمواصلات بدبي في 30 أغسطس الجاري، أربعة خطوط جديدة للحافلات مغذية لمحطات المترو، وتطوّر عدداً من الخطوط الأخرى، أحدها خط للحافلات عبر المدن بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب ليصلوا إلى وجهاتهم المختلفة في الإمارة بشكل أكثر سلاسة وراحة.

وستُطلَق الخطوط الأربعة من خلال استبدال الخط 31 بخطين جديدين، هما F39 وF40، على أن يبدأ الخط الجديد الأول F39 من محطة حافلات اتصالات إلى موقف دوار عود المطينة 1 والعكس، وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة، بينما يبدأ الخط الجديد الثاني F40 من محطة حافلات اتصالات إلى شارع 78 في مردف وبالعكس، وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة.

ويُطلق الخطان الآخران من خلال استبدال الخط F56 بخطين جديدين، هما F58 وF59.

وسيبدأ الخط الجديد الثالث F58 من محطة مترو الخيل، جهة الشمال، إلى مدينة دبي للإنترنت، والعكس، بمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة، بينما يبدأ الخط الجديد الرابع F59 من موقف مترو مدينة دبي للإنترنت، جهة الشمال، إلى قرية دبي للمعرفة، والعكس، بمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة.

وضمن التغييرات ستتم إعادة تسمية الخط 21 إلى خطين هما 21A و21B، حيث يبدأ الخط 21A من موقف حافلات القوز عيادة علم الأمراض الخدمية 1 إلى محطة حافلات الغبيبة، بينما سيبدأ الخط 21B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات الغبيبة إلى موقف حافلات القوز عيادة علم الأمراض الخدمية 1، لتسهيل تعرف الركاب إلى وجهات الخطوط وزيادة تغطية الخدمة وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

وستدمج الهيئة الخط 61D مع الخط 66، والخط 95 مع الخط 95A، ليصبح الخط المدمج 95A فقط لتمكين مستخدمي الخط 95 الحاليين من الوصول إلى الخط X92.

وستعدّل مسار الخط 95A ليبدأ من واجهة جبل علي البحرية فينيتو إلى باركو هايبر ماركت، من أجل تغطية منطقة جبل علي الصناعية.

وسيتم في التاريخ نفسه تقليص مسار الحافلات للخط 6 ليبدأ من موقف حافلات مترو عود ميثاء إلى مدينة دبي الطبية، نظراً لإلغاء جزء من مسار حافلات هذا الخط الواصل إلى محطة الغبيبة، ليصل، وفق التعديل الجديد، إلى منطقة عود ميثاء.

كما سيتم تعديل مسار الخط 99 لتغطية جافزا ون، وتعديل مسار الخط F31 لتغطية مواقف جديدة في منطقة الروضة، وإضافة مواقف جديدة في منطقة الفرجان للخط F45، وإلغاء موقف جافزا ون من الخط F54، وسيتم أيضاً تعديل مسار الخط E700 عبر المدن، وبدلاً من البدء من محطة حافلات الاتحاد، سيبدأ من محطة حافلات اتصالات إلى الفجيرة.

وسَتُجرى في التاريخ نفسه، تحسينات على 35 خطاً للحافلات، وهي:

6, 20B, 26, 36A, 36B, 50, 66, 83, 88, 95A, 96, 99, 320, C01, C09, C10, F03, F05, F07, F10, F18, F23, F23A, F24, F31, F45, F46, F47, F49, F53, F54, SM1, X02, X25, X92، لتتناسب في الوصول وفقاً لموعد الرحلات.