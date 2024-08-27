مدارس تعفي طلبتها من رسوم الحافلات في الأسبوع الأول

أعفت شركات حافلات مدرسية في الفجيرة الطلبة من رسوم الحافلات خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، لتخفيف الازدحام المروري، وتقليل الأعباء المالية على أولياء الأمور. وتأتي المبادرة ضمن جهود مدارس خاصة وشركات حافلات لتسهيل حركة المرور حول المنشآت التعليمية، إضافة إلى تشجيع الطلبة على استخدام الحافلات المدرسية، بدلاً من الاعتماد على وسائل النقل الخاصة، ما يسهم في تقليل الازدحام. وأشاد أولياء أمور بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تسهم في تخفيف الضغط المالي الذي يواجهونه مع بداية كل عام دراسي جديد.

من جانبها، أشارت إدارية في مدرسة تدرس المنهج البريطاني بالفجيرة، آلاء محمد، إلى مدارس حكومية حرصت على استقبال الطلبة بشعارات محفزة. وذكرت أن شركات الحافلات ارتأت تحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من خلال إعفائهم من رسومها الأسبوع الأول.

وذكر إداري في شركة حافلات مدرسية، امتياز إسماعيل، أن قرار الإعفاء من الرسوم يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للطلبة، وتسهيل رحلتهم إلى المدرسة.

وقال: «نسعى لتقديم حلول تصب في مصلحة الطلبة، وتدعم أولياء أمورهم».

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد صالح الظنحاني، تخصيص دوريات مرورية ثابتة ومتحركة على الطرق الرئيسة والداخلية المؤدية إلى المدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم حركة السير، وضمان انسيابية المرور. وقال إن سلامة الطلبة تتطلب تكاتف جهود الجهات المعنية، الأسرة والمدرسة والهيئات التعليمية والإدارية ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية، لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية في رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة. ولفت مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي، إلى إطلاق مجموعة مبادرات تعليمية مجتمعية وإنسانية واسعة النطاق، تحت شعار «امنحني الأمل»، بهدف سداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة غير القادرين، وتوفير أجهزة كمبيوتر محمول، إضافة إلى تزويد الطلبة المسجلين في الجمعية بالأدوات المكتبية والقرطاسية، مؤكداً توزيع 2500 حقيبة مدرسية عليهم.