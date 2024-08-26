12 إجراءً وقائياً لسلامة الطلبة أثناء رحلة الحافلة المدرسية

حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة، 12 قاعدة لسلامة الطلبة داخل الحافلات المدرسية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تعد بالنسبة للكثير من الأسر هي الخيار الأكثر أماناً. فيما أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مبادرة "أولادكم في مأمن" والتي تتضمن تركيب أجهزة تتبع للحافلات لرصد خط سيرها، وكذلك تركيب أجهزة أمن وسلامة داخلها.

وتفصيلاً، أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وباعتبار النقل المدرسي أحد أهم عناصر المنظومة، فإنه يتوجب على المشرفين والطلبة الالتزام بمجموعة من قواعد السلامة والتي تنقسم إلى 3 بنود؛ وهي قبل ركوب الحافلة، وداخل الحافلة، وأثناء النزول منها.

وذكرت أنه قبل ركوب الحافلة يجب الالتزام بالقاعدة الذهبية، وانتظار الدور أثناء الصعود إلى الحافلة، والاستماع دائماً وتنفيذ تعليمات مشرف الحافلة، أما أثناء التواجد بداخلها يلزم الجلوس عند المقعد المخصص بطريقة صحيحة، وعدم التحرك في الحافلة أثناء سيرها، والالتزام بالهدوء والنظام في الحافلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة أثناء سيرها، والحفاظ على نظافة الحافلة، وعدم النهوض من المقعد إلى عند توقف الحافلة تماماً.

وأكدت شرطة الشارقة، أنه أثناء النزول من الحافلة يجب النزول بحذر والابتعاد عشر خطوات، والتأكد من مغادرة الحافلة وعدم العبور أمامها أو خلفها وكذلك عدم الاقتراب من الجانبين، ومن ثم انتظار خلو الطريق من المركبات ثم العبور بأمان.

يأتي هذا فيما عززت القيادة العامة لشرطة الشارقة تواجدها الأمني منذ ساعات الصباح الأولى في محيط المدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف مناطق الإمارة؛ وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للطلاب وأولياء الأمور والكوادر التعليمية وجميع مستخدمي الطرق.

ويأتي ذلك ضمن خطط شرطة الشارقة الأمنية والمرورية الاستباقية واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان للمجتمع التعليمي، وتوفير مناخ تعليمي آمن من خلال تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدارس والمناطق السكنية المحيطة بها، وضمان تنظيم حركة السير بفعالية في أوقات الذروة الصباحية، كما خصصت فرقاً من الضباط والأفراد لتأمين نقاط عبور المشاة الخاصة بالطلاب؛ بما يضمن تعزيز الأمن والسلامة العامة للجميع.