محال خياطة تقدّم عروضاً مغرية لـ «الزي المدرسي»

أفاد ذوو طلبة بأنهم لجأوا إلى محال خياطة لتفصيل الزي المدرسي أو شرائه لأبنائهم بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لاسيما مع ارتفاع رسوم الزي داخل بعض المدارس؛ الأمر الذي يُثقل كواهلهم.

وأوضحوا أن أسعار الزي المدرسي لدى محال الخياطة تقل بنسبة 50% على الأقل مما هي عليه داخل المدرسة.

وشكوا أن الإدارات المدرسية تلزمهم بشراء الزي من خلالها، حتى في حال عدم الحاجة إليه، مطالبين بالامتثال لما حددته الجهات المسؤولة بعدم إلزامية شراء الزي من المدرسة.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنه يُحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أو إضافة رسوم لم يتم اعتمادها من الهيئة.

وتفصيلاً، قال ولي أمر ثلاثة طلاب، عادل عبدالقادر، إن مدرسة أبنائه رفعت رسوم الزي المدرسي هذا العام ليصل إلى 700 درهم (مع الزي الرياضي) للابن الواحد، ما يعني أن إجمالي رسوم الزي للثلاثة مجتمعين تبلغ 2100 درهم، لكنه لجأ لمحل مختص بتفصيل الزي المدرسي، واشترى الطقم بنصف قيمته تقريباً.

وقال ولي أمر طالب وطالبة في مدرسة خاصة، محمود عبدالفتاح، إن

المدرسة تطلب 120 درهماً قيمة الجاكيت، في الوقت الذي تبلغ فيه 40 درهماً في المحل الخارجي، وبينما يبلغ سعر القميص 30 درهماً، تطلب 60 درهماً. وأضاف: «بذلك يمكنني شراء أربعة أطقم لكل ابن بدلاً من اثنين فقط من المدرسة»، موضحاً أن الأمر يمثل عبئاً ثقيلاً على ذوي الطلبة حال وجود أكثر من طالب في المدرسة.

وأكدت ولية أمر، نهى عاطف، أن مدرسة أبنائها تُلزم ذوي الطلبة بضرورة شراء الزي من داخل المدرسة، رغم وجوده في محال خارجية للتفصيل بأسعار أقل، فالزي في بعض المدارس يراوح بين 500 و1500 درهم، لذلك يجب على الإدارات المدرسية الامتثال لما حددته الجهات المسؤولة بعدم إلزامية شراء الزي رغماً عن الأهل ودون موافقات من الجهات الرسمية.

وعن إلزامية مدارس للآباء بشراء الزي، قالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية زيادة رسومها إلا بعد مرور عامين دراسيين على بدء التشغيل، وتكون الزيادة بحسب النسبة التي تحددها الهيئة، وبعد إصدار موافقتها عليها، لافتة إلى أنه يُحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أو إضافة رسوم لم تعتمد منها.

من جانبه، أكد مسؤول بيع في محل خياطة للزي المدرسي، علي خان، أنه يفصل الزي لعدد كبير من الطلبة، بعد أن يتسلّم التصميم من ذويهم.

وقال: «هدفنا من ذلك تخفيف الأعباء عنهم».

وتابع: «نوفر جميع أنواع الزي المدرسي سواء الحكومي أو للمدارس الخاصة، ونشهد إقبالاً كبيراً من أولياء أمور طلبة، وهو الأمر الذي دفعنا إلى عدم قبول طلبات جديدة خلال الأسبوع الأخير للتفصيل، لكن نبيع الزي الجاهز فقط».

بدورها، أكدت إدارات مدرسية في الشارقة وعجمان لـ«الإمارات اليوم»، أنها تتيح الزي المدرسي للطلبة بأسعار مناسبة هذا العام، حيث تراوح أسعار الأطقم داخل مدارسهم من 240 إلى 600 درهم، وهي في متناول الآباء، لكن في حال رغبتهم في إضافة أطقم بديلة للأبناء من الخارج فلا مانع لديهم من ذلك الإجراء ما دام الزي متوافقاً مع زي المدرسة تماماً.