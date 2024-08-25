ناهد أبوغنيم: المعلم مسؤول عن تحفيز الطلبة

أكدت معلمة مادة التصميم الإبداعي المحوسب والابتكار لطلاب الحلقة الثانية بمجمع زايد التعليمي بالفجيرة، ناهد محمد أبوغنيم، أن الرسالة السامية للمعلم لا تقتصر على تعليم المعارف وإنما تشمل أيضاً تعليم مهارات الوصول إلى المعلومات، ودمج مهارات التفكير في العملية التعليمية، وتعزيز مهارات حل المشكلات، وتحفيز الفضول والرغبة في التعلم المستمر، لجعل العملية التعليمية أكثر إثارة وجاذبية، وتحقيق تعليم متميز ومتكامل. وأكدت المعلمة الحاصلة على جائزة خليفة التربوية «فئة المعلم المبدع»، أن أهم أهدافها التربوية تشمل تنمية مهارات الريادة والقيادة للطلبة وإكسابهم المهارات المطلوبة ليكونوا رواد المستقبل، مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أنها تحرص على تنمية روح الابتكار في نفوس طلبتها، وعلى إشراكهم في مسابقات محلية ودولية.

وقد حقق طلبتها تحت قيادتها العديد من الجوائز، أبرزهما المركز الأول بمسابقة «هاكثون الإمارات تبرمج» والمركز الثالث في «جائزة حماية الملكية الفكرية» 2023، والمركز الخامس في «هاكثون كلية الهندسة» جامعة أبوظبي 2023، والمركزان الأول والثالث في مسابقة Robocop Rescue Simulation، كما تأهل طلبتها للمشاركة بالمسابقة العالمية عن بعد.

وأشارت إلى حرصها على التعلم المستمر لتطوير معارفها وإمكاناتها، حيث حصلت على ماجستير علوم حاسوب، وشهادة مدرب معتمد TOT، ومدرب للعديد من البرامج مثل علماء كوب 28Globe Teacher، ومدرب نموذج محاكاة الأمم المتحدة MUN، ومدرب «قدرات» ومدرب رئيسي Master Trainer في مجال الاستدامة، ومعلم مايكروسوفت الخبير، لافتة إلى أنها تحرص على مشاركة معارفها وخبراتها مع زملائها داخل المدرسة كعضو في فريق التنمية المهنية وخارج المدرسة كمدربة تدريب تخصصي وتطوع عبر منصات وقنوات محلية ودولية عدة.