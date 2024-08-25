«التربية» تؤكد جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة

أكدت وزارة التربية والتعليم الجاهزية التامة للمدارس الحكومية لاستقبال الطلبة غداً، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وعملت الوزارة على وضع خطط استباقية متكاملة قبل نهاية العام الدراسي الماضي، للإعداد لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد عبر تطوير وتحسين ودعم البيئة المدرسية بعناصرها كافة، من كوادر تربوية وبنية تحتية وخدمات مساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز جميع الاستعدادات.

ويتزامن انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 مع إطلاق حملة وطنية تحت شعار «من طالب إلى قائد»، تهدف إلى إشراك جميع فئات المجتمع، وحثهم على لعب دورهم بشكل متكامل لدعم الطلبة والمساهمة في صنع قادة المستقبل.

واستبقت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي بتنظيم أسبوع التدريب التخصصي، بمشاركة كوادر تربوية من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين على مستوى الدولة.

وتضمن أسبوع التدريب التخصصي 64 ورشة عمل تدريبية متخصصة بعدد ساعات تدريبية وصلت إلى 189 ساعة، بهدف رفع جاهزية الكوادر التربوية للعام الدراسي الجديد، ورفدهم بأحدث الوسائل التعليمية المبتكرة لتوظيفها بالشكل الأمثل خلال تأديتهم رسالتهم التربوية.

وشملت ورش العمل التدريبية تسع ورش للقيادات المدرسية و33 ورشة للمعلمين و22 ورشة للوظائف الداعمة من الاختصاصيين، بالتعاون مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات التربوية.

وتشكل جودة الحياة الطلابية أولوية في خطط عمل الوزارة التي تعكف حالياً على إجراء أكبر مسح ميداني على مستوى قطاع التعليم في الدولة لوضع الإطار الاستراتيجي لجودة الحياة الطلابية على أن يتم تصميم مصفوفة متكاملة من الأنشطة والبرامج التدريبية الصفية واللاصفية، وتفعيل أكثر من 30 مشروعاً خلال العام الدراسي الجديد بهدف صقل وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والثقافية والاجتماعية.

وتواصل الوزارة تنفيذ مشروعات نوعية لتعزيز الريادة التربوية والمجتمعية للمدارس الحكومية، وأعلنت توسيع نطاق مشروع «فريجنا» العام الدراسي الجاري، ليشمل عدداً أكبر من المدارس.

وجاء إطلاق المشروع بهدف تعزيز الريادة التربوية والمجتمعية للمدارس الحكومية من خلال احتضانها أنشطة متنوعة ومبادرات مختلفة، وبرامج اجتماعية ورياضية وثقافية، توفرها مدرسة الحي، لتحقيق رفاهية الطلبة والعائلات وأفراد المجتمع بما يدعم التناغم والانسجام المجتمعي والأسري، إضافة إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء مستقبلهم.

وأسهم المشروع في تحويل المبنى المدرسي إلى مركز مجتمعي لخدمة سكان الحي بعد ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات؛ لتحقيق أهداف تربوية ومجتمعية، تعزز مكانة المدرسة كمصدر للتفاعل المجتمعي البناء، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمقومات البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها المدارس الحكومية من مختبرات علمية وملاعب خارجية ومسابح ومختبرات الروبوتات ومسرح وغرف الموسيقى وغيرها من المرافق الأخرى.

وتتواصل مع انطلاق العام الدراسي الجديد جهود مختلف المؤسسات والجهات المعنية للنهوض بالتعليم ومخرجاته، ما يلبي احتياجات الدولة ويعزز مكانتها كمركز رائد للتميز الأكاديمي.

وأعلنت الوزارة عن تحديثات في سياسة تقييم أوزان الفصول الدراسية الثلاثة، ونسب التقييمات التكوينية والمركزية وغيرها، بما يسهم في تطوير مسيرة الطالب التعليمية، وأصبح وزن الفصل الأول 35% والفصل الثاني 30% والفصل الثالث 35% للحلقتين الثانية والثالثة، وبلغت نسبة التقييم التكويني المستمر على مدار الفصول الدراسية 40%، فيما أصبحت نسبة التقييم المركزي النهائي الذي يعقد في آخر كل فصل دراسي 60% للحلقتين الثانية والثالثة.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية للعام الدراسي الجديد أشرفت فرق العمل من المهندسين والمختصين على جميع عمليات صيانة المدارس، وضمان جاهزيتها وفق أعلى المعايير، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة والكوادر التربوية.