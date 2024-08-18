%20 خصماً على الرسوم الدراسية للمتفوقين والإخوة

أفادت إدارات مدرسية بأنها أقرّت عدداً من التسهيلات لذوي الطلبة بشأن سداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الذي ينطلق خلال أيام، عبر تقديم خصومات مختلفة للطلبة المتفوقين والإخوة، والتعاقد مع بنوك ومنصات رقمية مختصة في «الدفع لاحقاً»، بما يسهم في توفير خيارات لدفع الرسوم تتسم بالمرونة في الدفع على أقساط من دون فوائد.

وتفصيلاً، قال مالك ومدير مؤسسة الشعلة التعليمية، إبراهيم بركة: «إن من أهم سياسات مدارسنا تقديم كل التسهيلات الممكنة لذوي الطلبة، ومن أهمها دفع الرسوم الدراسية على أقساط في تواريخ مريحة، حتى مع وجود أقساط متأخرة من الأعوام الماضية».

وأضاف أن «المدرسة تمنح خصومات للإخوة وخصماً للمتفوقين، أما المتعثرون في السداد - وعددهم بالمئات - فإن المدرسة تمنحهم فترات طويلة للسداد على دفعات مريحة، علماً بأن قيمة الشيكات المرتجعة تتجاوز ثمانية ملايين درهم، وتقبل المدرسة السداد الجزئي إذا طلب ولي الأمر».

وقال عضو مجلس إدارة مدرسة فيكتوريا البريطانية، أمين النظامي، إن «المدرسة تحرص على تقديم تسهيلات لذوي الطلبة لمساعدتهم على سداد الرسوم، كما نتساهل مع البعض، ونتيح لهم السداد شهرياً بصورة مريحة».

وأوضح أن «المدرسة أتاحت سداد الرسوم الدراسية للطلبة على 10 شيكات سنوياً، وليس ثلاثة فقط، مثلما جرى العرف لدى أغلبية المدارس. كما نقدم خصومات للإخوة والطلبة المتفوقين بنسب تصل إلى 20%»، مؤكداً أهمية دعم ذوي الطلبة باعتبارهم عنصراً رئيساً في العملية التعليمية.

وكشف أن المدرسة توفر خصومات لبعض ذوي الطلبة بعد دراسة حالتهم، بنسب تصل إلى 20%، مراعاة لأوضاعهم.

من جانبه، أفاد مدير مدرسة المعرفة الدولية الخاصة، سامر سرحان، بأن المدرسة أتاحت العديد من التسهيلات لذوي الطلبة في ما يخص سداد الرسوم، منها خصم للإخوة والطلبة المتفوقين الحاصلين على تقديرات عالية العام الماضي، إلى جانب خصومات للحالات الخاصة لبعض ذوي الطلبة بعد دراسة حالتهم، وحسب الطلب المقدم.

ولفت إلى أن المدرسة تعاقدت مع أحد البنوك لسداد الرسوم كاملة ببطاقة الائتمان، وتقسيطها شهرياً للبنك على ستة أشهر، أو 12 شهراً، من دون فوائد، ما يسهّل كثيراً على ذوي الطلبة.

وأكد مدير شراكة المدارس الدولية، بهارات مانسخاني، أن المدارس عقدت اتفاقية مع إحدى المنصات الرقمية المزودة لخدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، بحيث يمكن لذوي الطلبة الاستفادة من خطط سداد مرنة ومريحة تناسب ميزانياتهم، ما يمكّنهم من دفع الرسوم على أقساط على مدار العام الدراسي، موضحاً أن الشركة ستسدد إجمالي مبلغ الفاتورة للمدرسة، ويتولى ذوو الطلبة سداد المبلغ (قيمة الرسوم) للمنصة على أقساط ميسرة من دون فوائد.

وقالت مديرة مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني - تحفظت على ذكر اسمها - إن المدرسة تقدم عدداً من التسهيلات بشأن سداد الرسوم الدراسية للعام المقبل، مضيفة أنها تتيح السداد من خلال ثلاثة شيكات سنوياً كالمعتاد، لكنها تتيح مرونة خاصة لبعض ذوي الطلبة المتعثّرين في السداد، لاسيما أن ظروف الناس تختلف من شخص إلى آخر.

وأضافت أن المدرسة توفر خصومات لحملة بطاقة «إسعاد» و«فزعة»، كما تقدم خصومات تختلف حسب المنهاج للإخوة، ولمن يرشّح المدرسة لغيره من الآباء، سواء كان صديقاً أو قريباً، بحيث يتم إعطاؤه خصماً خاصاً.

ولفتت إلى أن المدرسة تقدّم أيضاً خصومات ومنحاً دراسية للمتفوقين، وفق معايير المدرسة بشأن التحصيل الأكاديمي، لذلك يتم إعطاء خصم خاص للطلبة الذين يحصلون على معدل درجات معين تحدده المدرسة مسبقاً، فضلاً عن خصومات أخرى لحفظة القرآن الكريم إذا كان كاملاً، أو من يحفظ 20 جزءاً.