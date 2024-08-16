"التقنية العليا" توفر مراكز تعتمد على "تدريس الأقران"

توفر كليات التقنية العليا برامج داعمة للأداء الأكاديمي لطلبتها، منها «مراكز النجاح الأكاديمية»، التي تساعد الطلبة في تطوير أدائهم الأكاديمي، ويتم التسجيل والمتابعة فيها إلكترونياً من قبل الأستاذ والطالب ذاته إذا رغب في تعزيز مستواه في مساقات معينة، ويعمل على التدريس في هذه المراكز الى جانب الأساتذة كذلك الطلبة المتفوقين فيما يعرف بـ"تدريس الأقران".

وتؤكد الكليات أهمية التركيز على الأداء الأكاديمي من خلال تعريف الطلبة بكيفية فهم ومتابعة أدائهم الأكاديمي من البداية بالتعاون مع المشرفين الأكاديميين.

ويهدف برنامج «مراكز النجاح الأكاديمية» إلى توجيه وتدريب الطلبة في ثلاثة برامج ابتداءً من مرحلة ما قبل الالتحاق بالكليات (مرحلة الثانوية العامة)، إضافة إلى تقديم برنامج تعريفي إرشادي للتطوير الذاتي، إذ يتحمل الطالب مسؤولية اختياراته الأكاديمية ويتلقى الدعم الأكاديمي طيلة مدة الدراسة حتى التخرج.

والبرامج هي مراكز التعلم (مراكز النجاح الأكاديمي)، والمهارات الدراسية ومهارات القرن الـ 21، والمشورة والإشراف (برنامج تعريفي – اختيار التخصص).

ويقدم برنامج النجاح الأكاديمي الدعم للطلبة حسب الحاجة، حيث يحدد نظام المشورة الاستباقي عما إذا كان التدخل ضرورياً لطالب محدد، ولا يتلقى جميع الطلبة نوع وكمية الدعم نفسها، حيث يتم تقديم الدعم وفق الاحتياجات الفردية لكل طالب.

ويلتزم برنامج النجاح الأكاديمي بالتدخل المبكر ويسعى لتوفير الدعم الأكاديمي حال نشوء حاجة محتملة لدى الطالب بناءً على إحالة أعضاء الهيئة التدريسية.

وأطلق برنامج النجاح الأكاديمي 14 مركزاً للنجاح الأكاديمي في كليات المجمع كافة، لتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في دعم الأداء الأكاديمي للطلبة خارج الصف الدراسي، وكذلك تم توفير نظام متابعة للدروس الإلكترونية (tutTrak) لجميع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وتوفر مراكز النجاح الأكاديمي الخدمات الأكاديمية والتطويرية للطلبة من خلال تحسين أداء أولئك الطلبة الذين يحتاجون إلى الدعم الأكاديمي، إضافة إلى تطوير مهارات الدراسة لديهم. وتستقطب مراكز النجاح الأكاديمي الطلبة الحاليين المتميزين لإتاحة الفرصة لهم لتدريس أقرانهم والإشراف عليهم من خلال تقديم التدريب وورش العمل التي تعزز مهاراتهم القيادية ومهارات المستقبل، وذلك من خلال برنامج تدريس الأقران.