«شرطة الفجيرة»: الحافلات المدرسية الخيار الأكثر أماناً للطلبة

أكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، أن الحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلبة تعد أكثر وسائل النقل أماناً، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قِبل الجهات المختصة لضمان سلامة الطلبة خلال رحلاتهم اليومية إلى المدرسة خلال عامهم الدراسي الجديد.

وأوضح أن الحافلات المدرسية تتميز بتطبيقها معايير صارمة تتعلق بسلامة الطلبة، سواء من حيث التصميم أو التدريب المتقدم الذي يتلقاه السائقون، إضافة إلى التنسيق المستمر مع إدارات المدارس، الأمر الذي يسهم في تعزيز سلامة الطلبة وتقليل الحوادث، وتحقيق انسيابية في حركة المرور طوال العام الدراسي.

وقال: «إن مسؤولية اختيار وسيلة النقل المناسبة تقع على عاتق أولياء الأمور، إذ يجب عليهم التأكد من أن الوسيلة التي اختاروها تلتزم بجميع المعايير والاشتراطات لضمان سلامة أبنائهم خلال تنقلاتهم المدرسية، الأمر الذي يسهم في ضمان أمان الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم».

وشدد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، على ضرورة أن يتأكد أولياء الأمور من توافر الاشتراطات والمعايير المفروضة في وسيلة النقل الخاصة بالطلبة، كالمقاعد المفردة المزودة بحزام أمان لكل مقعد، التي تعد من المعايير الأساسية لضمان حماية كل طالب، ومنع أي إصابات قد تحدث أثناء التنقل، إذ يسهم الحزام في تثبيت الطلاب بشكل آمن، ويقلل المخاطر المحتملة.

وأضاف: «ينبغي أن تكون هناك سعة كافية بين المقاعد في المركبة الخاصة، إذ تعتبر هذه المساحة مهمة لتمكين الطلاب من التحرك بسلاسة من مقاعدهم إلى الباب، ما يسهل عملية دخولهم وخروجهم من الحافلة دون أي مشكلات، كما يجب أن تخضع المركبة قبل بدء العام الدراسي الجديد وخلاله للفحص المنتظم، للتأكد من عدم وجود أعطال قد تتسبب في عرقلة تنقل الطلبة من وإلى المدرسة، إضافة إلى ضمان أدائها بشكل موثوق به وآمن».

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، أهمية تجهيز المركبات المخصصة لنقل الطلبة بطفاية حريق ملائمة لإطفاء جميع أنواع الحرائق، كما يجب وضعها في مكان مخصص يسهل الوصول إليه، ويفضل أن يكون قرب مقعد السائق لضمان سرعة التصرف في حالات الطوارئ، مشدداً على ضرورة أن تحتوي وسيلة النقل على تدابير لمساعدة الطلاب عند عبورهم الطريق ودخولهم وخروجهم من المدرسة، وضمان توفير حماية كافية لتفادي حوادث الدهس.

وشدد على ضرورة أن تخضع الحافلات المدرسية لفحص دوري على مدار العام الدراسي للتأكد من جاهزيتها وملاءمتها لنقل الطلبة بأمان، لافتاً إلى أن الفحوص يجب أن تشمل التحقق من سلامة الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة، وتجهيز الحافلات بمعدات السلامة الضرورية، مثل أحزمة الأمان وأجهزة الإنذار وطفايات الحريق.